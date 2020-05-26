وزير الرياضة: نمتثل لقرارات الدولة بعودة النشاط الرياضي منتصف يونيو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تمسك الوزارة بعودة النشاط الرياضي في مصر تماشيا مع قرارات الحكومة المصرية بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.

وقال صبحي عبر قناة صدى البلد: "نمتثل جميعا لقرارات رئاسة الوزارء لعودة الحياة تدريجيا في البلاد ولكن وفقا للإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الدولة".

وأضاف "بعد نهاية فترة إجازة عيد الفطر سنعلن بالتعاون مع وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الخاصة بجميع عناصر المنظومة الرياضية في مصر".

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وواصل "النشاط الرياضي سيعود بشكل تدريجي بداية من 15 يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته لتجربة هذا الأمر وكيفية سير الأمور في ظل انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".

وعن الإجراءات المحتمل اتخاذها في حالة عودة النشاط الكروي قال صبحي: "من الإجراءات الوقائية المحتملة عند عودة النشاط الكروي عدم استخدام غرف خلع الملابس لتفادي أي تجمعات بين اللاعبين في مكان مغلق".

وأتم تصريحاته "مع إجراء اختبارات لجميع اللاعبين قبل أي مباراة بعدة أيام".

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في وقت سابق عن بدء عملية وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة. (طالع التفاصيل)

وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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