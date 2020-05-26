مولر: أدركت أن كرة كيميتش ستسكن الشباك.. وأعرف لماذا يتقدم بوركي عن مرماه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

حلل توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ، الهدف الرائع الذي سجله زميله جوشوا كيميتش في شباك بوروسيا دورتموند وحسم به قمة الدوري الألماني.

كيميتش سجل هدف المباراة الوحيد، ليعمّق الفارق مع دورتموند إلى 7 نقاط في قمة الصدارة.

وصرّح مولر بعد المباراة: "عندما قام كيميتش بهذه التسديدة، بدا الأمر وكأنها استغرقت وقتا طويلا جدا حتى تصل للمرمى".

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وأضاف في حديثه للصحفيين: "لكني كنت متفائلا بتسجيلها منذ اللحظة الأولى، لأن رومان بوركي حارس مرمى عظيم، لكنه يتقدّم خطوة أو خطوتين عن خط مرماه لأنه لا يمتلك ذراعين طويلين".

وأكمل: "وبتقدمه هذا، يحاول أن يحظى بزاوية أفضل للتصدي، وكيميتش لاحظ ذلك بشكل رائع، كان هدفا جميلا".

وأتم: "تحدثنا كثيرا منذ يوم السبت وشددنا أن هذه المباراة ربما تكون حاسمة والأكثر أهمية في الأسابيع المقبلة".

ويعد هذا الهدف هو الخامس لـ كيميتش هذا الموسم في 38 مباراة، في حين صنع 9 أهداف أخرى.

فوز هو الأول لبايرن على ملعب خصمه التقليدي لأول مرة منذ نوفمبر 2017 بموسم 2017-18.

لكن تلك المرة لم يصدح الملعب بصوت جماهيره مواصلا الاكتفاء بأصوات اللاعبين والمديرين الفنيين.

ارتفع رصيد بايرن إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن دورتموند والذي بات مهددا بفقدان الوصافة لصالح ريد بول لايبزيج.

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