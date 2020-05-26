"خذ هذا وتوقّف عن ضربي".. كيف قام رونالدينيو برشوة مُراقبه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

رونالدينيو - ميلان

روى بابلو ألفاريز لاعب أرسنال ساراندي الأرجنتيني، واقعة طريفة جمعته بـ رونالدينيو، وقتما تواجدا في كاتانيا وميلان على التوالي.

رونالدينيو لعب في ميلان بعد رحيله عن برشلونة عام 2008، وتقاطعت مساراته مع ألفاريز.

وصرّح ألفاريز: "جمعتني واقعة طريفة بـ رونالدينيو خلال مباراة بين ميلان وكاتانيا".

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وأضاف عبر موقع "الكراك ديبورتيفو" الأرجنتيني: "بعدما انتهى الشوط الأول، وأثناء ذهابنا إلى غرفة خلع الملابس، قدم إلي وخلع قميصه وقال لي: خُذ يا ألفاريز، وأرجوك توقّف عن ضربي".

وأتم: "إيقاف رونالدينيو كان مستحيلا، كان لاعبا رائعا لا يمكن مضاهاته، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

ألفاريز (36 عاما) بدأ مسيرته في بوكا جونيورز، ولعب لاحقا لعدة أندية، أبرزها كاتانيا، وسرقسطة، قبل أن يعود للدوري الأرجنتيني.

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