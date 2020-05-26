صانع ثورة خيتافي: أحلم بتدريب روما بسبب تاريخ المدينة العريق

لم يخف خوسيه بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي، ولعه البالغ بمدينة روما وآثارها.

بوردالاس الذي صنع ثورة خيتافي في السنوات الماضية، تحدّث إلى راديو ستيريو الإيطالي: "أنا سعيد في خيتافي، هذا موسمي الرابع وقد قمنا بعمل رائع. ولكن على المستوى الاحترافي، فإني أعمل حتى تصلني عروض من أندية مهمة، هذا هدفي. أحب الدوري الإيطالي، لأني أحب إيطاليا وشعبها، وسيكون من الرائع العمل هناك".

وأضاف: "لطالما أحببت تاريخ روما القديم، الخاص بالمدينة، ولدي وشم كذلك. أنا واقع في حُب مدينة روما، ولذا نعتني زملائي بهذا، لكن ربما أيضا لأني تورطت في كثير من العراكات بصغري".

وأتم: "سيكون من المذهل تدريب روما، سيكون شرفا، سيكون حلما لي لأني أحب المدينة التي تتميز بتاريخ حافل".

بوردالاس (56 عاما) يشتهر في إسبانيا بكرته غير الجذابة ذات الأساليب الدفاعية الصارمة.

وقاد بوردالاس ديبورتيفو ألافيس للصعود إلى الدوري الممتاز عام 2015، ثم قاد خيتافي لنفس المصير في العام التالي، ثم أنهى معه الدوري خخامسا في الموسم الماضي وتأهل به إلى الدوري الأوروبي.

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