تشكيل كلاسيكو ألمانيا - بايرن بالقوة الضاربة وهالاند يقود هجوم دورتموند

دفع لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند بالمهاجم الشاب إيرلينج هالاند في هجوم فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في كلاسيكو ألمانيا.

ويلعب دورتموند ضد بايرن في الجولة الـ28 من الدوري الألماني في المباراة التي تقام بملعب سيجنال إيدونا بارك.

وجاء تشكيل دورتموند كالآتي:

المرمى: رومان بوركي.

الدفاع: بيتشيك – ماتس هوميلس – أكانجي – أشرف حكيمي.

الوسط: رافا جيريرو – ثورجان هازارد – ديلاني – محمود داوود.

الهجوم: جوليان براندت – إيرلينج هالاند.

على الجانب الآخر دفع هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بالقوة الضاربة لفريقه.

وجاء تشكيل بايرن كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بنجامين بافارد – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو دايفز.

الوسط: جوشوا كيميتش – جروتسيكا – كينجيسلي كومان.

الهجوم: سيرجي جنابري – روبرت ليفاندوفسكي – توماس مولر.

بايرن يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.

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