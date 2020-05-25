شوماخر يعنّف حارس بايرن المستقبلي: ستلازم دكة البدلاء لـ4 سنوات

انتقد هارالاد شوماخر حارس المرمى التاريخي لمنتخب ألمانيا، قرار أليكساندر نوبل بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

نوبل (23 عاما) حارس مرمى شالكه، قرر عدم تجديد عقده مع الأزرق الملكي، والانتقال في صفقة انتقال حر إلى بايرن، قرار لم يفهمه شوماخر صاحب الطباع الحادة.

وصرّح شوماخر الذي يشتهر بتسببه في إصابة عنيفة للفرنسي باتريك باتيستون خلال مونديال 1982: "أنا متفاجئ من قرار نوبل بالانتقال إلى بايرن والبقاء بديلا لـ 3 سنوات، أو ربما لـ 4 سنوات حتى".

وأضاف حارس كولن وشالكه وبايرن ودورتموند الأسبق: "اللعب بانتظام هو الطريق الوحيد للتحسن أمام اللاعبين الشباب، وليس ملازمة دكة البدلاء".

وأكمل وصيف بطل العالم مرتين: "حتى لو كنت بديلا لأفضل حارس في العالم، ستتحسن فقط عندما تخوض المباريات بنفسك".

واستدرك: "لكن بالطبع لا يمكنك أن تلوم الفتى، فعندما يطرق بايرن ميونيخ الباب، يستيقظ كل الفتية ويقولون: الآن سألعب للعملاق البافاري".

وأتم: "لكن يجب تقييم الأمر بمنظور شامل، ولذا أرى أن نوبل سيخسر الكثير بهذه التجربة".

ويلازم نوبل مقاعد بدلاء شالكه في الوقت الحالي بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم، إذ لم يشارك في آخر 3 مباريات مع الفريق.

ولا يُتوقَع أن يقدر نوبل على منافسة مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ الذي انتقل إليه قادما من شالكه أيضا قبل عقد من الزمان.

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