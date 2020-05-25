فليك يعلنها: تياجو يغيب عن بايرن في الكلاسيكو أمام دورتموند

الإثنين، 25 مايو 2020 - 22:17

كتب : FilGoal

تياجو

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، غياب لاعبه تياجو ألكانتارا بشكل مؤكد عن مواجهة بوروسيا دورتموند.

بايرن يحل ضيفا على دورتموند في قمة الدوري الألماني غدا الثلاثاء، بالجولة 28 من المسابقة.

وصرّح فليك ليلة المباراة: "جيروم بواتنج قادر على المشاركة، لكن تياجو سيغيب".

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وكان تياجو (29 عاما) قد تغيب عن مباراة أينتراخت فرانكفورت الماضية للإصابة، ولم يستطع التدرب مع الفريق في الحصص التالية.

وعن المباراة قال فليك: "لو خرجت من المباراة بشباك نظيفة، فسأكون راضيا".

وأضاف في ثقة: "نمر بسلسلة نتائج مميزة، حتى لو لم نقدّم أفضل مستوياتنا، لكن فريقي مستقر للغاية".

ولم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة في عام 2020، وأسوأ نتائجه كانت التعادل 0-0 أمام لايبزج في فبراير قبل تعليق النشاط.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني برصيد 61 نقطة رغم بدايته الضعيفة، بفارق 4 نقاط عن دورتموند غريمه في مواجهة الثلاثاء.

ويمر الفريقان بفترة مميزة، إذ حقق كلاهما انتصارين في آخر مباراتين بعد استئناف الدوري الألماني.

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تياجو بايرن ميونيخ دورتموند
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