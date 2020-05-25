الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط والإدارة المالية

الإثنين، 25 مايو 2020 - 20:46

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للنادي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا يوم الأربعاء المقبل مع لجنة التخطيط للكرة في النادي.

ويأتي اجتماع الخطيب مع اللجنة من أجل "مناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول".

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة المقبلة حال استئناف النشاط الرياضي "وفقا لرؤية الدولة وما تراه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي.

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كما يعقد الخطيب اجتماعا مع الإدارة المالية في النادي يوم الأربعاء أيضا، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي و"الترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية" خلال المرحلة المقبلة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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