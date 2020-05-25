مفاجأة سوق الانتقالات؟.. موندو ديبورتيفو: أرسنال يستهدف كوتينيو

الإثنين، 25 مايو 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ - الصورة من موقع empireofthekop

رحل في وقت سابق من الدوري الإنجليزي، ولكنه قد يعود مجددا ولكن بقميص فريق آخر. هنا نتحدث عن البرازيلي فيليب كوتينيو.

صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية فجرت مفاجأة كبرى بعدما أشارت إلى استهداف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني.

بداية أخبار ربط اسم كوتينيو بـ أرسنال كانت من الصحف الفرنسية وتحديدا من صحيفة le10sport الفرنسية، قبل أن تؤكد موندو ديبورتيفو الأخبار.

أخبار متعلقة
تيليجراف: برشلونة يستعد لرحيل كوتينيو وديمبيلي من أجل صفقات جديدة سبورت: كوتينيو قريب جدا من تشيلسي تقرير: توتنام يدخل سباق الظفر بـ كوتينيو ستيين يفتح باب العودة لبرشلونة أمام كوتينيو

كوتينيو الذي يلعب معارا مع بايرن ميونيخ الألماني، لن يستمر في صفوف الفريق بعد نهاية الإعارة وسيعود لـ برشلونة، والأخير سيبحث عن بيع اللاعب، وفقا للتقرير الإسباني.

أرسنال قرر بالفعل فتح المفاوضات مع وكيل كوتينيو، على أن يتولى هذا الملف راؤول سانليهي مدير الكرة في النادي اللندني حاليا ومدير برشلونة السابق، وفقا لـ موندو ديبورتيفو.

موقف برشلونة أصبح واضحا ولا يرغب في استمرار كوتينيو بعد عودته من الإعارة، ويأمل في الحصول على 80 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

لكن في الوقت ذاته، لا تُستبعد فكرة رحيل كوتينيو من برشلونة إلى أرسنال على سبيل الإعارة من جديد مع أحقية الشراء.

كوتينيو صاحب الـ 27 عاما لاعب ليفربول الأسبق يعد من الأهداف الرئيسية للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك كوتينيو في 32 مباراة هذا الموسم مع بايرن ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

مع برشلونة، لعب فيليب 76 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 11.

وتألق كوتينيو بقميص ليفربول في الفترة ما بين 2013 وحتى 2018.

وظهر كوتينيو في 201 مباراة مع الريدز، ونجح في تسجيل 54 هدفا وصناعة 45.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟

خروج لاعب شبين وشقيقه من الحجر الصحي

نهاية إبراهيموفيتش؟

روما يعلن مشاركة الأهلي في مبادرة البحث عن الأطفال المفقودين

تحذير لاعبي إنجلترا من "مخدر يسبب الموت"

كوتينيو برشلونة بايرن ميونيخ أرسنال في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيرجي جنابري.. وأهم شيء غير مهم في الحياة 44 دقيقة | أوروبا
مفاجأة سوق الانتقالات؟.. موندو ديبورتيفو: أرسنال يستهدف كوتينيو 46 دقيقة | أوروبا
الخطيب يطمئن على مدير جهاز السباحة في الأهلي بعد تأكيد إصابته بـ كورونا 2 ساعة | مصر
"كمامة برشلونة".. سعرها 18 يورو وتصلح للاستخدام 40 مرة 2 ساعة | أوروبا
خبر مُفجع.. وفاة لاعب روما السابق عن عمر 21 عاما 2 ساعة | أوروبا
مصدر من المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة خاطبنا بسحب الدعاوى المدنية ضد التوأم 2 ساعة | مصر
إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة 3 ساعة | أوروبا
صن: شانجهاي شينوا يرغب في استعادة إيجالو من يونايتد بنهاية مايو 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك