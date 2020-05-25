الخطيب يطمئن على مدير جهاز السباحة في الأهلي بعد تأكيد إصابته بـ كورونا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاطمئنان على وائل عزت مدير جهاز السباحة في النادي، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها وائل عزت إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الخطيب عن تمنياته بالشفاء العاجل لوائل عزت صاحب الـ 45 عاما، مؤكدا "توفير كل الدعم والمساندة له، خاصة أنه واحد من أبناء النادي".

وأكد رئيس النادي الأهلي على "الثقة الكبيرة في الجهد المبذول من الأطقم الطبية، التي تقوم بدور رائع وتتصدر الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي.

وتتمنى أسرة FilGoal.com الشفاءالعاجل لمدير جهاز السباحة في الأهلي

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