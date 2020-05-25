"كمامة برشلونة".. سعرها 18 يورو وتصلح للاستخدام 40 مرة

طرح نادي برشلونة كمامات طبية في متاجره الرسمية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في أنحاء إسبانيا.

الكمامات التي طُرحت للبيع اليوم الإثنين، تتألف من 16 تصميما مختلفا، وتحمل شعار برشلونة وألوانه.

ويبلغ سعر الكمامة الواحدة 18 يورو، وتصلح للاستعمال 40 مرة بعد تعقيمها.

برشلونة يبيع كمامات لجماهيره بشعار الفريق بسعر ١٨ يورو صالحة للاستخدام 40 مرة 🔴🔵 😷 pic.twitter.com/vIiaMWeQEl — FilGoal (@FilGoal) May 25, 2020

ووفّر برشلونة 3 مقاسات مختلفة للكمامات، للرضع ما بين 3 و6 سنوات، وللأطفال ما بين 7 و12 عاما، وللبالغين.

Así son las primeras mascarillas del Barça con diseños exclusivos. ¡Estad atentos! 💙❤ pic.twitter.com/rGv53otArL — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 25, 2020

ويجب أن تُغسَل الكمامة على درجة حرارة 60، وأن تجف بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مجفف، فيما يتم كيها بحد أقصى لمدة 14 ثانية.

ويستعد برشلونة لاستئناف الدوري الإسباني في منتصف يونيو المقبل، إذ يتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

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