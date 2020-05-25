إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الأوروبي لكرة السلة، إلغاء مسابقة الموسم الجاري اليوم الإثنين.

الدوري الأوروبي هو المسابقة الأقوى التي تجمع أندية كرة السلة الأوروبية، وتشهد تنافس 18 فريقا من صفوة القارة العجوز.

وكانت المسابقة قد عُلقَت يوم 12 مارس الماضي –حالها حال كل النشاطات الرياضية- بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا والعالم.

قبل أن يعلن جوردي بارتوميو المدير التنفيذي للبطولة اليوم عن إلغاء نسخة الموسم الحالي دون تحديد بطل.

وكانت المسابقة في دور الأول الذي يقام بنظام دوري بين كافة الأندية، مع تبقي جولتين على انتهائه، مما يعني أن مرحلة الأدوار الإقصائية لم تكن قد انطلقت بعد.

وتصدّر أناضول التركي دوري الدور الأول بـ 24 انتصارا من 28 مباراة، ومن خلفه أتى ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث بـ22 انتصارا لكلٍ منهما، فيما حل سسكا موسكو رابعا برصيد 19 انتصارا.

وكان مقررا أن تقام المرحلة النهائية (نصف النهائي والنهائي) في مدينة كولن الألمانية.

ويحمل سسكا موسكو الروسي لقب البطولة عن الموسم الماضي، وكان أحد الأندية التي حضرت الاجتماع الذي شهد عملية التصويت لأجل الإلغاء.

وينطلق الموسم المقبل في أكتوبر من العام الجاري بنفس الأندية الثمانية عشر التي تواجدت في الموسم الملغي.

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