هاني رمزي: هذا الخماسي كان الأكثر تركيزا في أمم إفريقيا.. وطالبت بضم هؤلاء للقائمة

السبت، 16 مايو 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

هاني رمزي - مصر - جنوب إفريقيا

عدد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، أسماء لاعبين طالب بضمهم لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019، فيما اختار خماسي كان الأكثر تركيزا خلال البطولة.

وقال هاني رمزي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كل لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم في أمم إفريقيا 2019، لكنني أرى أن محمد الشناوي، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وطارق حامد، ومحمد صلاح كانوا الأكثر تركيزا على قدر البطولة".

وعن اختيارات القائمة، قال رمزي "اختيارات قائمة منتخب مصر لم تكن على المستوى المطلوب في أمم إفريقيا، وقد أبلغت اتحاد الكرة بذلك بالفعل قبل البطولة وأن بعض الأسماء كان يجب تواجدها".

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وأضاف "لم نتعرض لأي ضغوط في اختيارات المنتخب، لكنني أخبرت الجهاز الفني بشكل شخصي في اجتماعنا، بأن عدد قلوب الدفاع في القائمة كبير. وأن عبد الله جمعة كان يتألق في تلك الفترة وسيكون مفيدا. أيضا عمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي طرحت أسماءهم. عرضت أيضا تواجد مصطفى محمد بجانب مروان محسن".

مدرب المنتخب السابق أتبع "وجود ميشيل سالجادو في جهاز المنتخب كان غريبا في نظري. لم أكن أعرف صلاحياته وهي علامة استفهام بالنسبة لي، لأنه لا يتواجد إلا في المعسكرات ودوره في التدريب غير واضح.

وأتم "أحيانا كان يلعب وأحيانا يعطي الظهير الأيمن تعليمات بما أنه كان مركزه كلاعب، لكنني لم أكن أعرف دوره تحديدا".

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