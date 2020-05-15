محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي

الجمعة، 15 مايو 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

محمد زيدان - محمد أبو تريكة

استرجع محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أحد المواقف التي "تعجبها" من محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق.

وقال زيدان: "أثناء تواجدي في بني يأس الإماراتي، تحدث أبو تريكة معي قبل انضمامه للفريق".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة القاهرة والناس " أبو تريكة سألني عن النادي وعن كل شيء، وبعد 3 أشهر من مجيئه الإمارات، خضعت لعملية في ركبتي، ومعظم اللاعبين زاروني في المستشفى، ولكن أبو تريكة لم يحضر".

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وتابع " تعجبت وقتها من ذلك ولكن بكل تأكيد كان هناك أسباب منعته من ذلك. أبو تريكة مقامه كبير عندنا وكلنا بنحبه ولم أخذ الأمر بشكل شخصي".

وعن مميزات أبو تريكة، قال زيدان "أبو تريكة لاعب هادئ جدا، قليل الكلام وملتزم للغاية".

وأشار "الكل كان يُحب أبو تريكة، وكان دائما يقودنا لأمور إيجابيية مثل الصلاة. كان يلعب دورا كبيرا في جيلنا".

وأجاب زيدان على سؤال (من الأهم في الجيل، زيدان أم أبو تريكة؟) قائلا: " أبو تريكة لاعب مهم جدا. لن أقول أنني أهم من أي أحد ولكن جيلنا كان يعتمد على المجموعة ككل وكافة الأسماء الكبيرة في المنتخب".

وأردف "أبو تريكة كان قوة كبيرة جدا ومن أهم اللاعبين، وقد يكون بالفعل من الأهم في جيلنا، ولكنني لن أقول أنه الأهم أو أنني الأهم بل الأهم في جيلنا هو اللعب الجماعي والروح".

الجيل الحالي ضد جيل زيدان

ولا يتفق محمد زيدان مع من يقول إن الجيل الحالي أقوى من الجيل السابق لمنتخب مصر.

ويرى زيدان: "جيلنا لم يصل كأس العالم، ولكن لا معنى ذلك إن جيلنا أقل من الجيل الحالي".

واستمر " من وجهة نظري جيلنا أقوى بكثير من الجيل الحالي، أي فريق إفريقي أو عالمي كان يعمل ألف حساب للمنتخب وقتها".

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