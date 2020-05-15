رسميا – انتهى كل شيء.. كلوب بروج يتوج بطلا للدوري البلجيكي

الجمعة، 15 مايو 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

كلوب بروج

انتهى الدوري البلجيكي رسميا وأعلن كلوب بروج اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفوز باللقب.

وكان كلوب بروج يتصدر البلجيكي قبل توقفه بسبب جائحة كورونا وبفارق 15 نقطة عن ملاحقه قبل جولة وحيدة على بدء المرحلة النهائية للمسابقة التي تقام بمشاركة أول 6 فرق في جدول الترتيب.

وبناء عليه تأهل كلوب بلوج بروج لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع منافسه جنت.

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أما رويال شارلوروا ورويال أنتويرب وستاندرد لييج فسيلعبون في الدوري الأوروبي.

وسيهبط للدرجة الثانية واسلاند بيفيرين الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب.

وأصبح ذلك اللقب هو رقم 17 في تاريخ كلوب بروج ويبتعد عن أندرلخت صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ17 بطولة إذ أن الأخير حصد لقب المسابقة 34 مرة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حذر نظيره البلجيكي في وقت سابق من إنهاء الدوري في بداية شهر أبريل الماضي وأنه سيحرم أنديته من المشاركة القارية.

لكن بعد تفشي فيروس كورونا ووجود صعوبات مالية وحكومية مؤخرا فإن الاتحاد الأوروبي بدأ يسحب تهديداته ويعطي كل بلد حرية تقرير مصير مسابقاتها.

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