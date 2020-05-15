أيمن منصور: أتمنى انتقال نجلي لـ الزمالك.. حزنت للغاية عندما رحل

يتمنى أيمن منصور نجم الزمالك السابق عودة نجله أحمد أيمن منصور، مرة أخرى إلى نادي الزمالك.

وقال أيمن منصور: "أحمد أيمن منصور ملتزم بعقده مع بيراميدز ويحترمه ناديه بشدة".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس "الفترة الأخيرة خرجت العديد من الأخبار التي تتحدث مع جلوس مع بعض المسؤولين لأندية أخرى، وكل هذا عار تماما من الصحة. هو ملتزم بعقده ويحترم عقده مع بيراميدز".

وتابع "ميولي لـ الزمالك بكل تأكيد، وأتمنى عودته من جديد لـ الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "حزنت جدا جدا عندما رحل أحمد ومحمد عن الزمالك. هما أولاد نادي الزمالك".

واستمر "يوجد بعض المدربين في الزمالك لم يرغبوا ولم يتمنوا استمرار أحمد ومحمد في الزمالك".

هل ما حدث كان تصفية حسابات؟ أجاب أيمن منصور "لم أكن في خلاف مع أي أحد، بل على العكس كنت أتعامل بشكل جيد مع الجميع".

وأردف "يوجد ما يُمسى بـ "الفتوى". أنك تفتي في أمر ما لكي تُوسع الطريق لشخص آخر. وهذا ما أحزنني للغاية في الزمالك".

وأشار "مرتضى منصور لم يكن في النادي في تلك الفترة، والمدرب المصري الذي كان سببا في رحيل أحمد أيمن من الزمالك، رغب في التعاقد معه عندما تولى تدريب فريق آخر، إذا لماذا جعلته يرحل من الأساس عن الزمالك؟".

وشدد "لا عروض رسمية ولا محادثات في الوقت الحالي بين الزمالك وأحمد أيمن منصور".

ورحل أحمد أيمن منصور من الزمالك إلى طلائع الجيش في 2013، قبل أن ينضم لـ الداخلية ثم المصري والذي شهد فترة تألقه.

وانضم الظهير الأيسر صاحب الـ 26 عاما إلى بيراميدز في 2018 قادما من المصري.

ولعب أحمد أيمن منصور 10 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم، كما سبق له لعب 4 مباريات بقميص منتخب مصر.

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