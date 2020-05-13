خيمة في الجول - ثريا محمد: بدأت مفاوضات تجديدي مع الأهلي.. أعتقد الدوري لن يلغى

كشفت ثريا محمد لاعبة كرة السلة للنادي الأهلي ومنتخب مصر عن بدأ مفاوضات تجديد تعاقدها مع النادي.

وحلت ثريا محمد ضيفة على خيمة في الجول والمقدمة على حساب انستجرام يوميا في رمضان.

وينتهي تعاقد ثريا محمد مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وبدأت المفاوضات بين الطرفين.

وقال ثريا محمد: "بدأت المفاوضات بالفعل مع الأهلي في الفترة الحالية من أجل التجديد، وبالتأكيد شرف لأي لاعبة اللعب للأهلي".

وأضافت "بالطبع نيتي الاستمرار مع الأهلي وسيتم الإعلان عن التفاصيل في وقتها".

وعن نية الاحتراف الخارجي أوضحت ثريا "الاحتراف غير مستبعد تماما بالنسبة لي وبالتأكيد يراودني التفكير في ذلك وإن شاء الله سيحدث في وقته عندما يأتي العرض المناسب"

وعن مصير الموسم قالت ثريا: "أعتقد أن دوري السيدات لن يلغى إذا استمر التأجيل".

وأضافت "نحتاج شهر ونصف على الأكثر لذلك يمكن خوضه في أي وقت حتى لو قبل انطلاق الموسم الجديد".

وعن ظروف التدريبات في ظل توقف النشاط أوضحت ثريا "نتدرب وفقا للبرنامج الخاص بنا من مدرب اللياقة البدنية".

وأضافت "المدرب يطمئن علينا بصورة دائمة لمعرفة مدى التزامنا بالبرنامج التدريبي والغذائي".

وشددت ثريا "بالطبع الأمر مختلف عن التدريب في النادي ولكن لا يمكننا سوى ذلك في الوقت الحالي".

وبالحديث عن زيادة شعبيتها بعد الانتقال للأهلي قالت: "بالتأكيد ذهبت لنادي جماهيري، فإذا كان يشاهدني 200 شخصا في الصيد سيشاهدني أكثر من ألفين الآن وهكذا".

وتابعت "حققت إنجازات عندما كنت في الصيد ولكن لم يسمع عنها الكثيرون في ذلك التوقيت".

وأتمت تصريحاتها "عندما عرض الأهلي ضمي وافقت رغم امتلاكي عدد من العروض الأخرى، لكن ذهبت لنادي جماهيري ومعتاد على البطولات".

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