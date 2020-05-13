سكاي: إصابة مدير فيورنتينا الرياضي بفيروس كورونا

تعرض دانييل برادي المدير الرياضي بنادي فيورنتينا للإصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الاختبار إيجابية تحليله.

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن أن برادي هو أحد الستة المصابين بفيروس كورونا في النادي.

وكان نادي فيورنتينا قد أعلن عن إصابة ثلاثة لاعبين ومثلهم من الموظفين بالفيروس على أن يخضعوا للحجر الصحي.

وأشار حساب سكاي سبورت إيطاليا عبر تويتر أنه سيتم بث مقابلة مع برادي مدير فيورنتينا الرياضي للتحدث حول معركته مع فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن برادي هو أحد المصابين من نادي فيورنتينا بالفيروس ويخضع للعلاج الآن.

ولم يتضح ما إذا كان برادي ضمن المجموعة الأولى أو الثانية المصابة بعد نتيجة الاختبارات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد