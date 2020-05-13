سكاي: إصابة مدير فيورنتينا الرياضي بفيروس كورونا

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

لاعبو فيورنتينا يحتفلون بالسباعية في مرمى روما

تعرض دانييل برادي المدير الرياضي بنادي فيورنتينا للإصابة بفيروس كورونا بعد أن أثبت الاختبار إيجابية تحليله.

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن أن برادي هو أحد الستة المصابين بفيروس كورونا في النادي.

وكان نادي فيورنتينا قد أعلن عن إصابة ثلاثة لاعبين ومثلهم من الموظفين بالفيروس على أن يخضعوا للحجر الصحي.

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وأشار حساب سكاي سبورت إيطاليا عبر تويتر أنه سيتم بث مقابلة مع برادي مدير فيورنتينا الرياضي للتحدث حول معركته مع فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن برادي هو أحد المصابين من نادي فيورنتينا بالفيروس ويخضع للعلاج الآن.

ولم يتضح ما إذا كان برادي ضمن المجموعة الأولى أو الثانية المصابة بعد نتيجة الاختبارات.

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فيورنتينا فيروس كورونا
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