ماركا: برشلونة يحدد دي تشيليو بديلا لـ سيميدو

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 21:12

كتب : FilGoal

دي تشيليو - ايطاليا‎

يعقد برشلونة محادثات مع يوفنتوس من أجل ضم الظهير الإيطالي ماتيا دي تشيليو.

النادي الكتالوني يسعى لتأمين مركز الظهير الأيمن بعدما فشلت مفاوضات تجديد تعاقد البرتغالي نيلسون سيميدو.

البرتغالي قد يرحل عن البلاوجرانا في صفقة تبادلية الصيف المقبل بعد نهاية الموسم خاصة لعدم حصوله على عدد المشاركات الكافية.

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وارتبط اسم برشلونة ويوفنتوس مؤخرا بأكثر من اسم أبرزهم من الجانب الإسباني، سيرجي روبرتو وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في المقابل ميراليم بيانيتش من يوفنتوس وكذلك دي تشيليو.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن انتقال دي تشيليو يعتمد على بيع برشلونة لـ سيميدو.

ويسعى يوفنتوس لبيع ظهيره مقابل 10 مليون يورو، بعدما انضم مقابل 12 مليون يورو منذ عامين قادما من ميلان.

ويمتلك برشلونة في مركز الظهير الأيمن كلا من السنغالى موسى واجي المُعار لـ نيس الفرنسي والبرازيلي إيمرسون المُعار لـ ريال بيتيس.

وأضاف التقرير أن برشلونة قد يطلب خدمات جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن لم يقدم عرضا رسميا بعد.

الظهير الدولي الإيطالي البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 12 مباراة بقميص السيدة العجوز دون أن يشارك في تسجيل أو صناعة أهداف.

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