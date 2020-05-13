وصول لاعب وسط يوفنتوس إلى إيطاليا ويدخل الحجر الصحي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 20:23

كتب : FilGoal

رابيو

عاد أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس إلى إيطاليا، وسيبدأ فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل استئناف تدريباته مع الفريق.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان اللاعب يحاول تأجيل عودته إلى إيطاليا خاصة مع عدم تحديد موعدا لاستئناف الدوري.

وبات جونزالو إيجوايين هو اللاعب الوحيد الذي حصل على إذن للتواجد مع والدته المريضة في الأرجنتين.

أخبار متعلقة
رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوفنتوس: لا جديد بشأن حالة ديبالا يوفنتوس: بوفون وكيلليني سيجددان قريبا مارسيلو يتهكم: منذ عامين وقعت لـ يوفنتوس لأني لا أستطيع العيش دون رونالدو

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن رابيو سيتخلف عن التدريبات الجماعية المقرر لها الإثنين المقبل بسبب دخوله الحجر الصحي.

ومن المقرر أن يصبح رابيو لائقا يوم 27 من شهر مايو الجاري بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وأوضح التقرير أنه ستكون هناك مواجهة بين النادي واللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية بسبب توتر العلاقة بين الطرفين.

وارتبط اسم رابيو بالرحيل عن يوفنتوس في يناير الماضي بسبب عدم حجز مقعده في تشكيلة الفريق.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد

يوفنتوس رابيو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة يحدد دي تشيليو بديلا لـ سيميدو 2 دقيقة | أوروبا
تليجراف: وست بروميتش قد يُحرم من التأهل للدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لايف في الجول – هيثم فاروق: وصول التوأم وحازم إمام أكمل نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي 46 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إبراهيموفيتش سيرحل عن ميلان بنهاية الموسم 50 دقيقة | أوروبا
وصول لاعب وسط يوفنتوس إلى إيطاليا ويدخل الحجر الصحي 51 دقيقة | أوروبا
الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير ساعة | الدوري المصري
إلغاء الدوري الكونغولي وتتويج مازيمبي باللقب ساعة | إفريقيا
تقرير: الاتحاد الصيني يحدد موعد بداية الدوري.. وتغيير شامل لنظام المسابقة ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك