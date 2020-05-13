تقرير: الاتحاد الصيني يحدد موعد بداية الدوري.. وتغيير شامل لنظام المسابقة

قرر الاتحاد الصيني بدء مسابقة الدوري في يونيو المقبل مع تغيير نظام المسابقة لدوري من مجموعتين.

ويتنافس 16 فريقا في موسم 2020 والذي تأجلت بدايته منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وانتشاره حول العالم.

ووفقا لموقع Beijing Youth Daily فأن الاتحاد الصيني يسعى لبدء المسابقة الشهر المقبل أو مطلع يوليو.

وتُقسم فرق الدوري لمجموعتين من أجل نهاية المسابقة في نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والعودة، بينما يظل النظام الدوري الدرجة الأولى والثانية كما هو دون تغيير.

في المرحلة الأولى تضم كل مجموعة 8 فرق مقسمة على حسب نتائجه في جدول ترتيب الموسم الماضي ويخوض كل فريق 14 مباراة بنظام الذهاب والإياب.

ومن ثم ستكون المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب لتحديد مراكز المسابقة من البطل وحتى متذيل الترتيب.

وأضاف التقرير أن نظام المسابقة يعطي الأندية الصينية فرصة اللعب في دوري أبطال آسيا وكذلك خوض المنتخب لتصفيات كأس العالم 2022.

واستبعد نادي تيانجين تيهاني من المسابقة بعدما أعلن النادي إفلاسه رغم مساعي الفريق في الشهور الأخيرة لحل أزمته المالية.

وبالتالي قد يلعب فريق شينزين في الدوري الصيني بعد هبوطه الموسم الماضي باحتلال المركز الـ 15 في جدول الترتيب.

ويدرب شينزين الإيطالي روبرتو دونادوني ويلعب في صفوفه السويسري بيلريم دزميلي لاعب نابولي وبولونيا السابق.

وحقق جوانزو إيفرجراند بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو لقب الدوري الموسم الماضي ليعزز رصيد النادي بـ 8 ألقاب.

ويتأهل بطل الدوري الصيني موسم 2020 إلى كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر أن تستضيفه الصين في 2021.

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