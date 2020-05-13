إصابة عضلية لـ مانولاس بعد عودة نابولي للتدريبات

بدأ نابولي خلال الأسبوع الجاري التدريبات الفردية للاعبيه من جديد، لكن تعرض كوستاس مانولاس لإصابة عضلية.

كونستانتينوس مانولاس النادي : نابولي نابولي

وعادت الأندية الإيطالية للتدريبات بعد موافقة الحكومة ولكن بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي كتدريبات فردية للاعبين.

ومن المفترض أن تستأنف التدريبات الجماعية من جديد يوم الإثنين المقبل بعد موافقة الحكومة الإيطالية.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن تعرض كوستاس مانولاس لإصابة عضلية في تدريبات نابولي الفردية.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف بعض الأندية من تأثير التوقف لمدة شهرين، وبالفعل بات مانولاس أول مصابي نابولي.

ومن المقرر أن يخضع مانولاس غدا الخميس لمزيد من الاختبارات لمعرفة حجم إصابته العضلية.

وكان روما قد أعلن عن إصابة باو لوبيز حارس مرمى الفريق وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع.

ووافقت رابطة الأندية الإيطالية على عودة المسابقة يوم 13 يونيو المقبل لكن في انتظار تصديق الحكومة.

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