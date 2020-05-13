في الأدغال - كرة القدم للجدات في إفريقيا وحلم كأس العالم

الشغف بممارسة الرياضة وتحديدا كرة القدم يدفعنا للقيام بالكثير من الأشياء للتعبير عن ذلك الشغف حتى لو كانت أمور غير اعتيادية ما دام أن الهدف الرئيسي هو ممارسة الرياضة.

هذا خاصة وأن ممارسة الرياضة غير محددة السن وإن كان من الشائع تحديدا في كرة القدم أن يقبل اللاعب على الاعتزال في منتصف الثلاثينات من عمره.

كما يقولون أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي ابدا، قد يكون هذا وصف لقصة اليوم، كيف تحول شغفك بلعب كرة القدم لحقيقة حتى لو تقدمت في العمر وأصبح لك أحفادا؟

في عام 2003 وأثناء رحلتها في الحرب ضد سرطان القولون جمعت بيكا ناتسوانيسي صديقاتها للعب كرة القدم في فناء منزلها تحقيقا لنصيحة الطبيب بممارسة الرياضة.

بيكا كانت تبلغ من العمر 40 عاما حينها وكانت لاعبة كرة قدم سابقة لكنها لم تستمر طويلا في الملاعب.

أصبحت بيكا وصديقاتها يمارسون كرة القدم مرتين كل أسبوع وبدأت الفكرة تنتشر بين كثير من السيدات المسنات في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا اللاتي يتراوح أعمارهن بين 55 و 80عاما.

مع مرور الوقت بدأت اللعبة تنتشر في المقاطعة وفي عام 2006 تم إطلاق أول فريق وكان عدد اللاعبات 40 لاعبة ليطلقون عليهن اسم "فريق الجدات" أو "فاخيجولا فاخيجولا" وهى تعني الجدات باللغة المحلية في جنوب إفريقيا.

لعب كرة من أجل التغلب على المرض والوحدة

يمتلك هؤلاء السيدات هدف واحد من ممارسة كرة القدم هو التغلب على جميع أنواع المرض وكذلك الوحدة التي يعانون منها مع التقدم في العمر.

" جميعنا نحب كرة القدم فلماذا لا نمارسها؟ الرياضة مفيدة لصحة الإنسان لذلك فعليك ممارسة نوع الرياضة الذي تحبه ولديك شغف فيه، نلعب كرة القدم بأهداف كثيرة أولها للقضاء على الأمراض الكثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة والأمراض الخبيثة وأيضا هناك من يعاني من الوحدة القاتلة لذلك عندما نتجمع ننسى كل ذلك بكرة القدم فقط" حديث لبيكا ناتسوانيسي عن فكرة تأسيس كرة القدم للجدات.

دوري فاخيجولا فاخيجولا

مع انتشار اللعبة تم تكوين دوري من ثماني فرق يحمل اسم دوري فاخيجولا فاخيجولا ولكل فريق مدرب ومدرب حراس مرمى.

الدوري يتكون من دور واحد يلعب مرتين في السنة على فترات متباعدة وتخطى عدد اللاعبات الـ100 لاعبة في عام 2018.

يتجمع اللاعبات 3 مرات في الأسبوع ما بين التدريبات والمباريات، وتأمل بيكا ناتسوانيسي في الحصول على رعاة لزيادة عدد مباريات الدوري وإقامة دوري كامل طوال العام.

صور للفرق

إقامة بطولة دولية

بدأت بيكا ناتسوانيسي في نشر اللعبة في البلدان المجاورة لجنوب إفريقيا خاصةً في زيمبابوي وموزمبيق وبتسوانا وتكون منتخب وطني وفي عام 2016 تم إقامة أول بطولة ودية للمنتخبات للجدات بمشاركة 4 منتخبات وفازت جنوب إفريقيا باللقب.

صورة منتخب جنوب افريقيا

وعلقت بيكا ناستوانيسي على إقامة البطولة قائلة: "هدفنا نشر اللعبة في باقي إفريقيا، هناك سيدات كثيره في إفريقيا تعاني من مختلف الأمراض ولديهم شغف بكرة القدم لذلك نتمنى أن تصل لهن الفكرة جميعا ويبدأن في تنفيذها حتى نستطيع إقامة كأس الأمم الإفريقية بين الجميع".

اللعبة التي ظهرت في إفريقيا للمرة الأولى بدأت في الانتشار في أوروبا خلال السنوات الماضية حيث تم تكوين منتخب فرنسا للجدات الذي انتصر على جنوب إفريقيا في مباراة ودية، كذلك منتخبات أخرى ظهرت مثل إنجلترا وألمانيا وروسيا.

صور من مباراة جنوب افريقيا وفرنسا

حلم الظهور في كأس العالم

قبل بداية كأس العالم 2010 طالبت بيكا ناستوانيسي من الاتحاد الجنوب إفريقي تواجد اللاعبات ضمن حفل الافتتاح كنوع من التكريم لفكرتها لكن تم رفض طلبها بحجة أن الافتتاح تم التجهيز له بالكامل، وتم توجيه دعوة لجميع اللاعبات بحضور مباريات البطولة.

أما في كأس العالم 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا ومع انتشار اللعبة في العالم قام فيفا بتوجيه الدعوة لجميع منتخبات الجدات في انحاء العالم لحضور مباريات البطولتين ولعب بعض المباريات الودية أثناء إقامة الحدث.

وخلال ظهور منتخب جنوب إفريقيا في كأس العالم بروسيا تقدمت بيكا ناتسوانيسي بطلب للاتحاد الدولي بالاعتراف الرسمي باللعبة وتكوين لجنة تابعة للفيفا تكون مسئولة عن تنظيم اللعبة كذلك إقامة بطولة دولية بين جميع المنتخبات تحت اسم "كأس العالم للجدات" الذي يعد الحلم الأكبر لكن اللاعبات.

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