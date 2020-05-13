حازم إمام: علمت بعدم تواجدي في قائمة 2006 أثناء تصوير إعلان عن البطولة

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

حازم إمام مع منتخب مصر

شدد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بأن يكون قد طلب من أي مدرب خلال مسيرته أن يشترك في مباراة معينة أو يتواجد في أي بطولة.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لم أتحدث مطلقا مع أي مدرب لاختياري أو لإشراكي في المباريات".

وأضاف "البعض طلب مني التحدث مع حسن شحاتة قبل أمم إفريقيا 2006 ليضمني بما أنها البطولة الأخيرة لي وستكون فرصتي للعب أمم إفريقيا في مصر لأول مرة، لكنني لم أفعل هذا أبدا".

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وواصل "الطريف أن شركة إعلانات وقعت معي قبل البطولة بفترة على أساس أنني سأكون ضمن اللاعبين المشاركين".

حازم أتبع "كانت صوري تغطي الشوارع وأنا لست في البطولة. ويوم تصوير الإعلان كان حسن شحاتة معي في التصوير وعلمت بقائمة البطولة وأنا في التصوير".

وأتم "بالطبع كنت أتمنى التواجد في البطولة، خاصة أنني كنت أؤدي بشكل جيد في تلك الفترة، وأنني كنت أعلم بأنها ستكون فرصتي الأخيرة للمشاركة في البطولة لمرة أخيرة".

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