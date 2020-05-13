لايف في الجول - هيثم فاروق: الثقة الزائدة وراء ما حدث في أولمبياد 92.. وأسبريا "بهدلنا"

قال هيثم فاروق مدافع الزمالك وفينورد السابق إن الثقة الزائدة كانت العامل الرئيسي وراء توديع أولمبياد 1992، وذلك عبر "لايف في الجول".

وصرح فاروق: "الأوليمبي اسم على مسمى فهو أكثر ناد حقق لمصر ميداليات ذهبية في الأولمبياد. ابتعاده حاليا بسبب نقص الإمكانيات المادية مقارنة بالأندية الأخرى".

وأضاف "الأوليمبي اسم على مسمى فهو أكثر ناد حقق لمصر ميداليات ذهبية في الأولمبياد. ابتعاده حاليا بسبب نقص الإمكانيات المادية مقارنة بالأندية الأخرى".

وواصل "المدربون الآن يخافون من الدفع بالناشئين في سن صغيرة لأنهم يريدون الفوز، إلا إذا كان اللاعب فذا. تلك المشاركات تكون محسوبة، من الصعب أن تجد ناد كبير يدفع بناشئ في ظل منافسته على بطولة".

وأكمل "عانينا من الثقة الزائدة في مباريات أولمبياد برشلونة 1992، نزلنا مباراة قطر الأولى وكأننا فزنا بالفعل، ولكننا خسرنا. قبل الأولمبياد إيطاليا تعادلت معنا في مباراة ودية في حين خسرت قطر من نفس المباراة في ودية بخماسية نظيفة".

وتابع "دخلنا مباراة قطر في افتتاح المجموعات ونحن نفكر في مباراة إسبانيا المقبلة، فازوا علينا من فرصة واحدة بعدما أهدرنا الكثير من الفرص. في مباراة إسبانيا، خسرنا أمام صاحب الميدالية الذهبية في نهاية البطولة، فازوا علينا 2-0 مع الرأفة لولا تقديم نادر السيد لأفضل مباراة في تاريخه، أنقذ ما لا يقل عن 12 هدفا".

وأتم "في المباراة الثالثة، فاوستينو أسبريا نجم كولومبيا (بهدلنا)، لكنه دخل في مشكلة مع مدربه قبل نهاية الشوط الأول وتم تبديله وهذا أراحنا، كنا مهزومين 3-2 وفزنا في الدقائق الأخيرة 4-3".

مصر كانت ضمن مجموعة ضمت إسبانيا وكولومبيا وقطر، خسرت في المباراة الافتتاحية من قطر ثم من إسبانيا، ولكنها فازت بنتيجة 4-3 ضد كولومبيا، انتصار لم يكن كافيا لبلوغ الدور التالي.

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