رئيس بايرن: أتوقع مشاهدة مليارات من البشر للدوري الألماني

يتوقع كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ متابعة واسعة للدوري الألماني الذي يعود السبت المقبل بعد توقف دام شهرين.

الدوري الألماني هو أول الدوريات الكبرى في العالم الذي يُستأنف بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال رومينيجه في تصريحات لجريدة بيلد الألمانية: "إذا كان الدوري الألماني هو الدوري الوحيد في العالم الذي يتم بثه على شاشات التلفزيون، فإنني أتوقع مشاهدته من قبل مليارات الجماهير في كل أنحاء العالم".

وأضاف "سنحظى باهتمام كبير وهو ما قد يسلط الضوء على البلاد كلها في أزمة انتشار فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن تقوم شبكة سكاي سبورت ألمانيا ببث مباريات أول جولتين بعد العودة بلا تشفير، حسب تقرير بيلد.

وانتقد رومينيجيه قيام شبكة يورو سبورت بفسخ تعاقدها مع رابطة الدوري الألماني لبث مباريات الدوري.

وأوضح "يؤسفني للغاية ما قامت به شبكة يورو سبورت، فمن غير اللائق أن تلغي عقدًا في ظل أزمة مثل هذه".

وتستعد أندية الدوري الألماني لاستئناف الموسم الجاري بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، وستتواجد الأندية في فنادق للحد من اختلاطهم بأي أحد وتقليل فرص العدوى.

مباريات الدوري الألماني ضمن منافسات الجولة الـ26 من الموسم الجاري تشهد مواجهة نارية في دربي شالكة ضد بوروسيا دورتموند، كما يواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ. وذلك يوم السبت.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات الجولة نفسها.

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