رئيس بايرن: أتوقع مشاهدة مليارات من البشر للدوري الألماني

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

رومينيجه

يتوقع كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ متابعة واسعة للدوري الألماني الذي يعود السبت المقبل بعد توقف دام شهرين.

الدوري الألماني هو أول الدوريات الكبرى في العالم الذي يُستأنف بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال رومينيجه في تصريحات لجريدة بيلد الألمانية: "إذا كان الدوري الألماني هو الدوري الوحيد في العالم الذي يتم بثه على شاشات التلفزيون، فإنني أتوقع مشاهدته من قبل مليارات الجماهير في كل أنحاء العالم".

أخبار متعلقة
بي بي سي: صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي سكاي توضح: كيف ستبدو التدريبات في إنجلترا بعد عودتها وما إجراءات السلامة المتبعة بايرن يفتح ملعبه للجماهير

وأضاف "سنحظى باهتمام كبير وهو ما قد يسلط الضوء على البلاد كلها في أزمة انتشار فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن تقوم شبكة سكاي سبورت ألمانيا ببث مباريات أول جولتين بعد العودة بلا تشفير، حسب تقرير بيلد.

وانتقد رومينيجيه قيام شبكة يورو سبورت بفسخ تعاقدها مع رابطة الدوري الألماني لبث مباريات الدوري.

وأوضح "يؤسفني للغاية ما قامت به شبكة يورو سبورت، فمن غير اللائق أن تلغي عقدًا في ظل أزمة مثل هذه".

وتستعد أندية الدوري الألماني لاستئناف الموسم الجاري بعد توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19"، وستتواجد الأندية في فنادق للحد من اختلاطهم بأي أحد وتقليل فرص العدوى.

مباريات الدوري الألماني ضمن منافسات الجولة الـ26 من الموسم الجاري تشهد مواجهة نارية في دربي شالكة ضد بوروسيا دورتموند، كما يواجه إينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ. وذلك يوم السبت.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات الجولة نفسها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد

في ألمانيا الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس بايرن: أتوقع مشاهدة مليارات من البشر للدوري الألماني 49 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السكندري: عمار حمدي في دائرة اهتماماتنا.. ولا نحتاج محمد إبراهيم 51 دقيقة | الدوري المصري
اختفوا في ظروف غامضة - علاء كمال.. زميل صلاح والنني الذي رحل عن الزمالك بسبب الديون ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي 2 ساعة | المحترفون
سكاي توضح: كيف ستبدو التدريبات في إنجلترا بعد عودتها وما إجراءات السلامة المتبعة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يفتح ملعبه للجماهير 2 ساعة | أوروبا
فان دير سار: يونايتد بحاجة لصفقتين أو ثلاثة لمنافسة سيتي وليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 3 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك