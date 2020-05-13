الاتحاد السكندري: عمار حمدي في دائرة اهتماماتنا.. ولا نحتاج محمد إبراهيم

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري رغبته في ضم عمار حمدي لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

صرح يوسف عبر إذاعة الشباب والرياضة "عمار حمدي في دائرة اهتماماتي، ولكن القرار بيد النادي الأهلي".

وأضاف "لم يكن أحد يعرف عمار حمدي قبل الانضمام إلينا، نادي الاتحاد هو ما قدمه للمنتخب الأولمبي وبشكل أكثر واقعية للنادي الأهلي".

في المقابل، أشار المدير الفني للاتحاد "محمد إبراهيم لاعب هائل وموهوب، لكن مركزه به زخم بالفريق، ولا نحتاج لتغطيته، لقد كان في دائرة اهتماماتنا في وقت سابق".

وبشأن مصير الثنائي المعار من الزمالك أحمد رفعت ورزاق سيسيه، قال طلعت يوسف "الأمر يتوقف على مدى استكمال الموسم الجاري من عدمه، يتبقى دور ثان، ومن المفترض أن تمتد الإعارة لنهايتها لأننا دفعنا قيمتها بالكامل، وأعتقد أن الاتحاد الدولي أوصى بتمديد تعاقد المعارين".

وتطرق مدرب الاتحاد للحديث عن موقفه من استئناف الموسم الجاري قائلا "لا يوجد أي عامل في المجال إلا ويتمنى عودة النشاط.. هناك ضرر نفسي ومعنوي ومادي، الكل تأذى من الموقف الحالي".

واستدرك "لكن لابد من تأمين لحياة كل العاملين في المجال. إذا توافر ذلك أهلا وسهلا، إلا أنني أشك في توافر الإمكانيات بالمرحلة الحالية".

وأشار طلعت يوسف "هناك تفاصيل صعبة مثل إقامة الأندية في الفنادق لثلاثة أشهر مثل الحجر الصحي، هذا ليس أمرا سهلا، من يتحمل هذه التكاليف؟ وما هي الفنادق التي تستوعب هذا الكم من الفرق؟ الأمر صعب.. أتمنى استكمال النشاط ولكن دون خسائر".

وشدد المدير الفني للاتحاد "هناك لائحة وقع عليها اللاعبون، أي كيلو زائد في الوزن يساوي غرامة 1500 جنيه، سأحاسب أي مخالف حسابا عسيرا، سواء حال استئناف الموسم أو الاستعداد للموسم الجديد".

عمار حمدي يقضي النصف الثاني من الموسم الجاري معارا إلى طلائع الجيش من الأهلي. وكان صاحب الـ21 عاما قد قضى الموسم الماضي معارا إلى الاتحاد السكندري.

بطولة الدوري المصري توقفت منذ يوم 11 مارس الماضي، تفاديا لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان الاتحاد السكندري يحتل المركزالخامس في ترتيب الدوري قبل توقف المسابقة برصيد 27 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

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