بي بي سي: صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 مايو 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح ولاعبو ليفربول يغنون من خارج الملعب

تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

واختارت بي بي سي صلاح في هجوم الفريق الأفضل للريدز بجوار لويس سواريز وروبي فاولر.

بينما تواجد ستيفن جيرارد في منتصف الملعب مع خافيير ماسكيرانو وجون بارنز.

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أما الدفاع فظهر فيه الثلاثي المتألق حاليا، فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، بجوار جيمي كاراجر.

مركز حراسة المرمى سيطر عليه أليسون بيكر.

الدولي المصري هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، وينافس على الجائزة في الموسم الجاري المفترض استكماله في يونيو المقبل.

في صيف 2017 كان صلاح أغلى لاعب إفريقي وعربي في التاريخ حين قرر روما التخلي عنه لصالح ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

تألق البالغ من العمر 27 عاما على مدار موسمين مع فريق الذئاب قبل أن يسطر تاريخا لا يمحى في ليفربول.

وبات صلاح في ليفربول ضمن نخبة لاعبي العالم إذ نافس على جائزة الكرة الذهبية في العامين الأخيرين.

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