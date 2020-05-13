بي بي سي: صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن الفريق الأفضل لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واختارت بي بي سي صلاح في هجوم الفريق الأفضل للريدز بجوار لويس سواريز وروبي فاولر.

بينما تواجد ستيفن جيرارد في منتصف الملعب مع خافيير ماسكيرانو وجون بارنز.

أما الدفاع فظهر فيه الثلاثي المتألق حاليا، فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد، بجوار جيمي كاراجر.

مركز حراسة المرمى سيطر عليه أليسون بيكر.

الدولي المصري هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، وينافس على الجائزة في الموسم الجاري المفترض استكماله في يونيو المقبل.

في صيف 2017 كان صلاح أغلى لاعب إفريقي وعربي في التاريخ حين قرر روما التخلي عنه لصالح ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

تألق البالغ من العمر 27 عاما على مدار موسمين مع فريق الذئاب قبل أن يسطر تاريخا لا يمحى في ليفربول.

وبات صلاح في ليفربول ضمن نخبة لاعبي العالم إذ نافس على جائزة الكرة الذهبية في العامين الأخيرين.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. ملادينوف: امتلكت فرصة تدريب ميسي مصر وأبو جبل

مركز اضطراري - سامح يوسف "جوكر" فينجادا الذي لعب في كل المراكز مع الزمالك

بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

غزل المحلة يعلن تقدمه بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد أسامة نبيه

تقرير مغربي: بعد إلغاء الدوري.. إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون تتزايد