بايرن يفتح ملعبه للجماهير

قرر نادي بايرن ميونيخ فتح أبواب ملعبه أليانتس أرينا ومتحف النادي ومتجره الخاص أمام الجماهير.

ملعب بايرن مثل معظم استادات العالم مغلق منذ مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا.

وأفاد النادي بإعادة فتح الملعب في بيان عبر موقعه جاء على النحو التالي:-

"في الوقت الذي سيخوض فيه بايرن ميونيخ باقي مبارياته في الدوري الألماني هذا الموسم في غياب جماهيره للحد من انتشار وباء كورونا، سيعيد بايرن فتح أبواب أليانتس أرينا ومتحف النادي ومتجره الخاص أمام الجماهير، وذلك في غير أيام المباريات اعتبارا من 16 مايو الحالي بالتزامن مع عودة عجلة البوندزليجا للدوران من جديد".

"يأتي قرار النادي بعد شهرين من الإغلاق الكامل، على أن يلتزم القائمون على هذه المنشآت بكل إرشادات السلامة والأمان وتعليمات الحكومة والهيئات الصحية، حيث تأتي صحة الزائرين والعاملين في المقام الأول".

"سيتم إلزام العاملين وزائري المنشآت السابق ذكرها بارتداء أقنعة الوجه الواقية طوال الوقت، ومن المقرر أن يتم السماح لعدد قليل من الزائرين بالتواجد في نفس المكان للتأكد من وجود مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل منهم، حيث تم الاتفاق على وجود شخص واحد فقط في الـ20 متر مربع، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتعقيم المنشآت بصفة دورية".

"سيتم السماح لعدد محدود من الجماهير بزيارة الاستاد والمتحف والمتجر كل يوم، بعد شراء تذكرة الدخول عبر الانترنت".

يذكر أن أليانتس أرينا كان قد تم إغلاقه في 16 مارس الماضي.

وقال كارل هاينتس رومينيجيه رئيس بايرن: "يسعدنا أن نعيد فتح أليانتس أرينا ومتحف النادي أمام الجماهير، ونتمنى أن يساهم ذلك في رسم البسمة على وجوههم في هذا الظرف الصعب ويقربهم من ناديهم بشكل أكبر".

بدوره، قال يورجن موث، المدير الإداري لأليانتس أرينا: "سنعيد فتح الاستاد أمام الجماهير تدريجيًا وسنتابع الموقف الراهن باستمرار. نحن سعداء بهذه الخطوة حتى لو اقتصر الأمر على الأيام الخالية من المباريات فقط".

ويحتوي متحف بايرن على العديد من الكؤوس والدروع التي حصل عليها النادي البافاري.

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