وزير الرياضة يؤكد: سيتم هدم استاد بورسعيد

الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 16:12

كتب : FilGoal

جمهور المصري في استاد بورسعيد قبل نهائي الكأس

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الحكومة بشأن التعامل مع استاد بورسعيد.

قال صبحي عبر إذاعة الشباب والرياضة "استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط".

وأضاف "لم نأخذ رأيا واحدا، بل شكلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض".

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وأشار وزير الرياضة "المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته "استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديد بالمحافظة".

كشف أشرف صبحي في وقت سابق عن إنشاء استاد جديد بمحافظة بورسعيد، يتسع لـ40 ألف متفرج.

وقال صبحي لـFilGoal.com من زيارة ميدانية لشرق محافظة بورسعيد: "نعاين المواقع المقترحة لإقامة مدينة رياضية متكاملة بمدينة سلام الجديدة".

وأكمل "نعمل على إنجاز خطة الدولة في التطوير والتنمية، والمدينة الرياضية ستكون بمواصفات عالمية لاستضافة كبرى البطولات".

وكشف "ضمن الإنشاءات الرياضية استاد بورسعيد الجديد الذي سيتسع لـ40 ألف متفرج".

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