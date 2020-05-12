وزير الرياضة يؤكد: سيتم هدم استاد بورسعيد

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الحكومة بشأن التعامل مع استاد بورسعيد.

قال صبحي عبر إذاعة الشباب والرياضة "استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط".

وأضاف "لم نأخذ رأيا واحدا، بل شكلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض".

وأشار وزير الرياضة "المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته "استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديد بالمحافظة".

كشف أشرف صبحي في وقت سابق عن إنشاء استاد جديد بمحافظة بورسعيد، يتسع لـ40 ألف متفرج.

وقال صبحي لـFilGoal.com من زيارة ميدانية لشرق محافظة بورسعيد: "نعاين المواقع المقترحة لإقامة مدينة رياضية متكاملة بمدينة سلام الجديدة".

وأكمل "نعمل على إنجاز خطة الدولة في التطوير والتنمية، والمدينة الرياضية ستكون بمواصفات عالمية لاستضافة كبرى البطولات".

وكشف "ضمن الإنشاءات الرياضية استاد بورسعيد الجديد الذي سيتسع لـ40 ألف متفرج".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أميان يقاضي رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغاء البطولة

أجانب منسيون - مويس: الزمالك استحق التتويج في 2002

شفاء أول لاعب تونسي أصيب بكورونا

محرز: هدفي في نيجيريا أفضل من 1000 مونديال مع فرنسا

مركز اضطراري - سعفان الصغير لاعب وسط