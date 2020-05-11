إلغاء أول مباراة في بيلاروسيا بسبب كورونا

قرر اتحاد كرة القدم في بيلاروسيا إلغاء إحدى مباريات الدوري الممتاز هناك بسبب الاشتباه في وجود حالات إصابة للاعبين بفيروس كورونا.

وتعد بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تقرر تعليق النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا على عكس باقي الدول.

وأعلن اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم تأجيل مباراة إف سي نيمان جرودنا ضد مينسك في الدوري الممتاز الذي كان من المقرر إقامتها يوم 15 مايو الجاري بسبب اشتباه إصابة بعض اللاعبين بالفيروس.

كذلك قرر الاتحاد تأجيل مباراة أرسنال دزيرجينسك ضد لوكوموتيف جوميل في دوري الدرجة الثانية والمحدد لها يوم 16 مايو.

ولم يعلن الاتحاد البيلاروسي عن المواعيد الجديدة للمباراتين.

ورغم أن بيلاروسيا يوجد بها أكثر من 240 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا إلا أن الحكومة هناك لا ترى ضرورة لتأجيل نشاط كرة القدم.

بل وتقام المباريات أيضا بحضور جماهيري.

كما أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى منصبه منذ عام 1994 أكد بشكل علني أنه لا يرى أي حاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم وجود أكثر من 130 حالة وفاة في بلاده بسبب الفيروس.

وخرجت يوم السبت الماضي مظاهرات في بيلاروسيا للاحتفال بذكرى نصر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية دون وجود أي حالة خوف من الإصابة بالفيروس بين المواطنين هناك.

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