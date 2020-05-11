معلول لـ النقاز: شدة وتزول

واسى التونسي علي معلول مدافع الأهلي مواطنه حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق بعد تفاقم أزمة حبسه في تونس.

حمدي النقاز النادي : علي معلول النادي : الأهلي

وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تلفظه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (طالع التفاصيل)

ونشر معلول صورة للنقاز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "إن شاء الله شدة وتزول أخي الغالي".

علي معلول على انستجرام ستوري 📲 pic.twitter.com/5BQXYzk5lF — FilGoal (@FilGoal) May 11, 2020

كانت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قد رفضت طلب الإفراج عن الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريحاته قبل أيام مع إذاعة موزاييك التونسية: "المحكمة رفضت الطلب المقدم من محامي حمدي النقاز بالإفراج عن اللاعب يوم الجمعة".

وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم 15 مايو المقبل، للنظر في قضية حمدي النقاز، وفقا للإذاعة التونسية.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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