معلول لـ النقاز: شدة وتزول

الإثنين، 11 مايو 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

واسى التونسي علي معلول مدافع الأهلي مواطنه حمدي النقاز ظهير الزمالك السابق بعد تفاقم أزمة حبسه في تونس.

حمدي النقاز

النادي :

علي معلول

النادي : الأهلي

وحُكم على النقاز بالسجن لمدة 4 أشهر مع تغريمه 100 دينار تونسي بعد تلفظه بقول غير لائق لموظف عمومي استوقفه أثناء قيادة سيارته خلال حظر التجوال. (طالع التفاصيل)

ونشر معلول صورة للنقاز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "إن شاء الله شدة وتزول أخي الغالي".

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كانت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قد رفضت طلب الإفراج عن الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريحاته قبل أيام مع إذاعة موزاييك التونسية: "المحكمة رفضت الطلب المقدم من محامي حمدي النقاز بالإفراج عن اللاعب يوم الجمعة".

وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم 15 مايو المقبل، للنظر في قضية حمدي النقاز، وفقا للإذاعة التونسية.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي.

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