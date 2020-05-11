محمد صبري يحكي قصة اختياره لمصطفى فتحي إلى الزمالك "لم يقدم نصف مستواه حتى الآن"

حكى محمد صبري قصة اختياره لمصطفى فتحي كي ينضم لنادي الزمالك من نبروه.

وقال محمد صبري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدت مصطفى فتحي في دورة رمضانية وهو في بلقاس، قلت ذهلت بمستواه وقلت لنفسي (ده تأثير الصيام ولا ايه!)".

وأضاف "ضميته لفريق نبروه، وبعدها لعبنا مباراة ودية أمام الزمالك. بعد 10 دقائق فقط اقتنعوا بالتعاقد معاه".

صبري أتم "بما رأيته من مستوى لمصطفى فتحي مع نبروه خلال شهر ونصف كنت أدربه فيهم. مصطفى فتحي لم يقدم نصف إمكانياته مع الزمالك بعد".

مصطفى فتحي انضم لنادي الزمالك في عام 2013 قادما من نبروه في عمر 18 عاما، وانتقل إلى التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم في 2017/2018.

صاحب الـ25 عاما حصد مع الزمال 6 بطولات. بطولة دوري مصري، وثلاث بطولات كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة.

مصطفى فتحي شارك هذا الموسم في 12 مباراة فقط بعد العودة من الإصابة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نهاية مشوار جروس في التدريب

استرجع.. أبرز تصريحات جروس مع الزمالك

أعظم 50 في التاريخ.. المهاجم الصريح

قصة هدف رائع لا ينسى أبدا

قصة رياضية مثيرة سبب تسمية أبرز شوارع مصر الجديدة