حازم إمام عن الانتقادات لـ طارق حامد: نحن لا نلعب تنس

رد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بقوة على من يصفون طارق حامد بـ" اللاعب العنيف".

وقال حازم إمام: "يقولون أن طارق حامد لا يفعل شيء إلا الضرب. نحن لا نلعب كرة تنس".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "نحن نلعب كرة قدم وهي رياضة تعتمد في الأساس على القوة".

وواصل "طارق حامد يتعرض لهجوم فقط لأنه في الزمالك ولأنه شخص ناجح".

وأتم "الكل يهاجم طارق حامد لأنه ناجح".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نهاية مشوار جروس في التدريب

استرجع.. أبرز تصريحات جروس مع الزمالك

أعظم 50 في التاريخ.. المهاجم الصريح

قصة هدف رائع لا ينسى أبدا

قصة رياضية مثيرة سبب تسمية أبرز شوارع مصر الجديدة