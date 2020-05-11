حازم إمام عن الانتقادات لـ طارق حامد: نحن لا نلعب تنس

الإثنين، 11 مايو 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - احتفالات السوبر

رد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بقوة على من يصفون طارق حامد بـ" اللاعب العنيف".

طارق حامد

النادي : الزمالك

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حازم إمام: "يقولون أن طارق حامد لا يفعل شيء إلا الضرب. نحن لا نلعب كرة تنس".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "نحن نلعب كرة قدم وهي رياضة تعتمد في الأساس على القوة".

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وواصل "طارق حامد يتعرض لهجوم فقط لأنه في الزمالك ولأنه شخص ناجح".

وأتم "الكل يهاجم طارق حامد لأنه ناجح".

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