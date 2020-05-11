محمد صبري: الإيقاف بعد مباراة الانسحاب "خلص عليا".. وكنت أجدد لـ الزمالك في 3 دقائق

حكى محمد صبري نجم الزمالك السابق، كواليس واقعة انسحاب فريقه أمام الأهلي عام 1999 وإيقافه لمدة عام بعد تلك المباراة.

وقال محمد صبري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إيقافي موسم بعد مباراة الانسحاب خلّص عليا".

وأوضح "لا يمكن للاعب أن يحرض على الانسحاب، فاروق جعفر قال لن أكمل المباراة، ونحن دخلنا غرفة خلع الملابس لننتظر قرار الإدارة".

صبري واصل "أخبرت الإدارة أنهم لو أكملوا المباراة، فإني لا أستطيع اللعب تجنبًا لوقوع مشكلة".

وأكمل "يوم التحقيق في اتحاد الكرة دخل فاروق جعفر وخالد الغندور وخرجا خلال نصف ساعة، أما أنا فتم التحقيق معي لـ5 ساعات حتى توترت أعصابي وقلت لهم سأرحل (واوقفوني لو عايزين)".

وانتقل صبري للحديث عن كيف كان يجدد للزمالك في زمانه، فقال "أكبر عقد لي مع الزمالك كان 600 ألف جنيه لـ5 سنوات. وكنا نجدد قبل التدريب بالشورت والفانلة. لم نكن نتحدث مع الإدارة في أي أمور مادية، أنا ألعب في الزمالك، فإلى أي فريق سأنتقل مثلا؟".

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وأتم صبري حديثه باختيار أحرف لاعبي جيله، فقال "أحرف لاعبي جيلي كان حازم إمام. ليس طبيعيا، ولم يأخذ حقه، لو تواجد الآن في ظل التكنولوجيا والتأهيل البدني، لصار مثل محمد صلاح".

"في المقابل أعتقد أن شيكابالا من أفضل اللاعبين الذين يلعبون بقدمهم اليسرى ممن رأيتهم في حياتي. بجانب طاهر أبو زيد وخالد الغندور، لكن شيكابالا أفضلنا".

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