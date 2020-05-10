أحمد عيد: صلاح كان سيضيف الكثير لجيلنا.. ولو انضممت للأهلي لظللت "زملكاوي"

يرى أحمد عيد عبد االملك لاعب منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح كان سيشكّل إضافة كبيرة لجيله.

وصرّح عيد عبر خيمة في الجول: "لو تواجد صلاح في جيلنا لشكّل إضافة كبيرة".

وبرر: "لم نمتلك في جيلنا لاعبا أعسر ويلعب في الجهة اليمنى".

وشدد: "إمكانيات صلاح الحالة كانت تؤهله للعب أساسيا في تشكيلتنا".

وأضاف: "أحمد حجازي كان أيضا يستحق التواجد في جيلنا".

وأتم: "أما اللاعب الثالث فهو طارق حامد، ولكن كبديل لـ حسني عبد ربه ومحمد شوقي، فليس هناك لاعب قادر على المشاركة على حسابهما".

الأهلي

كان أحمد عيد قريبا من الانضمام للأهلي في إحدى فترات مسيرته، رغم انتمائه الشديد للزمالك الذي لم يخف حبه له أبدا.

فماذا لو انضم عيد للأهلي؟ نجم حرس الحدود السابق أجاب: "لو انضممت للأهلي، لما غيّر ذلك شيئا من زملكاويتي بعد انتهاء مسيرتي معه".

وواصل: "كنت سأقدّم كل ما عندي مع الفريق الذي أمثّله وسأحمله فوق رأسي، لكني في النهاية زملكاوي".

وأتم: "في حرس الحدود، كنت أقدّم أفضل ما عندي في مواجهات الزمالك".

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