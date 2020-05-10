خيمة في الجول - عبد الملك: الأهلي بطلا إذا أُلغى الدوري؟ حسنا لنحتسب كل البطولات الملغية

لا يتفق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مع فكرة احتساب لقب الدوري لصالح الأهلي، في حالة إلغاء الموسم الحالي للمسابقة.

وقال أحمد عيد عبد الملك: "أوفق على حصد الأهلي للقب الدوري وتأكيد هبوط آخر 3 فرق في الدوري، إذا تم إلغاء المسابقة ولكن بشرط".

وأوضح خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "ولكن لنعود بالزمن للوراء ونحسب كل البطولات الملغية".

وعدد "يحق لي الحصول على لقب 2012 مع حرس الحدود، وكذلك الزمالك له دوريات لم تُحتسب بعد إلغائها".

وعن مصير الدوري بشكل عام، قال أحمد عيد: "الأفضل هو أن ترى اللجنة الخماسية ما هو الأصلح للكرة المصرية وتفعله. أرغب بشكل شخصي في عودة الدوري ولكن كيف سيحدث ذلك؟".

وشرح "حتى الأول من شهر يونيو لا يوجد نشاط في مصر والفرق لا تتدرب ولكي تستعيد لياقتها ستحتاج على الأقل من 4 لـ 6 أسابيع، والأندية المشاركة في بطولات إفريقيا ستحتاج لشهر ونص ولعب مباريات ودية أيضا قبل لعب نصف نهائي إفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: "وإذا افترضنا إن الدوري عاد في الأول من يوليو، متى سينتهي؟ وخصوصا بأن المسابقة ستشهد تأجيل بعض المباريات بسبب بطولة إفريقيا أيضا".

ويرى أحمد عيد "أرى أنه من الصعب للغاية استكمال الدوري، ولا أقول ذلك بسبب ميولي وتشجيعي لـ الزمالك ولكن هذا رأيي".

وأشار "الأهلي إذا حصد اللقب سيكون رقم 42. مش فارقة 41 من 42".

وأتم " من يريد عودة الدوري فليخرج ويشرح لنا كيفية حدوث ذلك، ويقول أنه يتحمل المسؤولية بالكامل في حالة حدوث أي ضرر".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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