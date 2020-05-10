خيمة في الجول - عيد عبد الملك: ظُلمت في أمم إفريقيا 2010

الأحد، 10 مايو 2020 - 23:09

كتب : أحمد العريان

مصر_كينيا احمد عيد احمد محمدي

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه تعرض للظلم في بطولة أمم إفريقيا عام 2010.

وقال عيد عبد الملك: "قبل بطولة أمم إفريقيا 2010 كنت التغيير الأول في كافة المباريات، من جانب حسن شحاتة -مدرب المنتخب وقتها-".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "قبل البطولة انضم محمد ناجي جدو وشارك كبديل أمام مالي في لقاء ودي، ونجح في التسجيل بعد مشاركته، وبعدها أصبح جدو هو التغيير الأول دائما".

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وتابع "ظُلمت في بطولة أمم إفريقيا 2010. لم أحصل على حقي".

وأكمل حديثه قائلا: "مستواي كان يؤهلني للعب بشكل أساسي في البطولة مع المنتخب، ولكنني لم أشارك بالشكل الكافي".

وشارك أحمد عيد عبد الملك لمدة 33 دقيقة فقط في بطولة أمم إفريقيا عام 2010، والتي رفعها منتخب مصر.

وعاد أحمد عيد بالذاكرة للوراء ليتحدث عن "حظه السيىء" مع منتخب مصر، وتحديدا في بطولات أمم إفريقيا.

تحدث عيد عبد الملك: "قبل بطولة أمم إفريقيا 2006 كنت متألقا بشدة ولكن المنتخب كان يضم نجوما بالجملة في الشق الهجومي".

وحكى "شوقي غريب تحدث معي في مرة عندما شعر بحزني بعد عدم المشاركة أمام زيمبابوي -لقاء ودي- وقتها أخبرني بأنه في حالة تواجد في المنتخب 15 لاعبا فقط، فأنني سأكون منهم".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكن في النهاية لم أشارك".

وعن بطولة أمم إفريقيا عام 2008، قال أحمد عيد: "حظي كان سيئا للغاية. كنت مصابا وأنا في أفضل فتراتي مع المنتخب".

وأوضح "كنت في أفضل فتراتي لدرجة أنني شاركت في كل مباريات التصفيات الخاصة بكأس العالم بعد البطولة".

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