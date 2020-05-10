خيمة في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك.. ورسالة لـ جروس

اختار أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أفضل مدرب أجنبي في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك أثناء حديثه عن اعتزال كريستيان جروس.

في البداية، قال أحمد عيد: "اعتزال جروس كان مفاجأة بالنسبة لي. كنت سعيدا للغاية بالسنة التي قضاها في الزمالك".

وأضاف خلال ظهوره مع FilGoal.com على (انستجرام): "جروس أم فيريرا؟ لم أتعامل مع جروس كمدرب ولكن من وجهة نظري فيريرا أفضل".

وأردف "فيريرا أفضل ولكن جروس يعد مدربا كبيرا بكل تأكيد".

من المدرب رقم 1 في تاريخ الزمالك؟ ديف ماكاي أم فيريرا أم جروس أم كابرال أم فينجادا؟

سؤال أجاب عنه أحمد عيد: "جميعهم كبار بكل تأكيد، ولكن من وجهة نظري فيريرا هو رقم 1".

وأكمل حديثه قائلا: "فيريرا هو الأفضل لأنه جاء بعد فترة كان الزمالك فيها بعيدا عن البطولات وقوة الشخصية، ولذلك هو الأفضل".

وتابع "بعد فيريرا، يأتي كابرال كرقم 2 بالنسبة لي".

وقاد السويسري جروس، الزمالك في 49 مباراة ونجح في الانتصار 31 مرة وخسر 6 وتعادل 12.

ورفع جروس لقب كأس الكونفدرالية، إلى جانب لقب السوبر المصري السعودي.

بينما تولى فيريرا تدريب الزمالك في موسم 2014-15 وحقق الثنائية المحلية التي غابت لفترة طويلة عن خزينة القلعة البيضاء. رفع بطولة الدوري وكأس مصر.

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