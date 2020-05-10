محمد إبراهيم لـ في الجول: تفاجأت باعتزال جروس.. يستحق تولي أكبر الفرق

حرص محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة الحالي والزمالك السابق، على توجيه رسالة خاصة للسويسري كريستيان جروس بعد قرار الأخير باعتزال التدريب.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الزمالك

وأعلن جروس اليوم الأحد وبشكل مفاجئ اعتزاله التدريب. (طالع التفاصيل).

وقال محمد إبراهيم الذي لعب تحت قيادة جروس في الزمالك: "جروس مدرب كبير وصاحب شخصية كبيرة. تعلمت منه الكثير".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "استفدت من جروس كثيرا بفضل الخبرات التي يمتلكها. لقد أشركني في أكثر من مكان وليس مركزي الأساسي فقط".

وتابع "تفاجأت من قرار اعتزاله. هو يستحق أن يتولى أكبر الفرق، وبالتأكيد تولى مسؤولية أفضل الفرق ومنها فترته معنا في الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى لـ جروس التوفيق في الفترة المقبلة. يستحق كل شيء طيب".

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ولعب محمد إبراهيم 28 مباراة في 3 بطولات مع الزمالك تحت قيادة جروس، ونجح في صناعة 4 أهداف ولم يسجل.

وقاد السويسري جروس، الزمالك في 49 مباراة ونجح في الانتصار 31 مرة وخسر 6 وتعادل 12.

ورفع جروس لقب كأس الكونفدرالية، إلى جانب لقب السوبر المصري السعودي.

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