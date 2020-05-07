تقارير: الوليد بن طلال بين مرسيليا وريد ستار

يبدو أن الاستثمار السعودي في كرة القدم الأوروبية لن يتوقف عند نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وألميريا الإسباني بل قد يمتد للدوري الفرنسي.

ووفقا لـ موقع "tuttomercatoweb" فأن الوليد بن طلال قد يشتري نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بعدما وصلت ديون النادي إلى 100 مليون يورو.

الأمريكي فرانك ماكورت مالك النادي الجنوبي الفرنسي يسعى لبيع النادي مقابل 250 مليون يورو بعدما اشترى النادي عام 2016.

وحسب التقرير فأن الوليد بن طلال وصل لمراحل متقدمة من أجل شراء النادي وسيكون أنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق لـ باريس سان جيرمان هو المدير الرياضي الجديد للنادي.

وسيستثمر في النادي من أجل جعله منافسا لـ باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي خاصة بعد ضمان الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة مع تخفيض قواعد اللعب النظيف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهناك عقبة في بيع النادي، إذ أن ملعب فيلودروم معقل النادي الجنوبي مملوك لبلدية المدينة وإذا وافقت على بيعه ستعنى الموافقة على بيع النادي.

لكن موقع " foot-sur7" الفرنسي نفى اهتمام الوليد ابن طلال بشراء أولمبيك مرسيليا بل أن تركيزه مُنصب على نادي ريد ستار المتواجد في باريس ضمن أندية الدرجة الثانية.

فمن سيكون منافس باريس سان جيرمان القادم في كرة القدم الفرنسية؟

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