ديبالا: أتمنى اللعب بجوار بوجبا مرة أخرى

الخميس، 07 مايو 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - لوكومتيف موسكو - دوري أبطال أوروبا

أعرب باولو ديبالا جناح يوفنتوس عن إعجابه بقدرات زميله السابق بول بوجبا وتمنى أن يتشاركا سويا يوما ما.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

وأظهر ديبالا عددا من القمصان التي استبدلها مع اللاعبين لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأشاد بصورة خاصة بقميص بوجبا.

وقال ديبالا: "لا أستطع تجاهل قميص مثل هذا، أنا معجب ببول بوجبا فهو أكثر من لاعب كرة قدم".

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وأضاف "أتيحت لي الفرصة لمشاركة أشياء رائعة معه، وأتمنى تكرار ذلك يوما ما".

وعن مواجهة بوجبا أوضح "كانت مباراة صعبة في أحد أهم ملاعب العالم وفزنا بهدف دون رد من تسجيلي".

وتابع "لعبوا تحت قيادة جوزيه مورينيو أحد أنجح المدربين في التاريخ، وكنت محظوظا بعض الشيء لأن الكرة ارتدت أمامي وكنت قريبا جدا من المرمى".

وأتم تصريحاته "التسجيل والفوز بمباراة مثل هذه يجعل الأمر رائعا، بالإضافة لقدرتك تبديل قميصك مع صديقك فهذا من أجل ما يمكن أن تقوم به في كرة القدم".

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