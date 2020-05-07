تحت الأضواء – شريف عبد الفضيل: فتحي مبروك " خلّص عليا".. وشحاتة أعطاني صدمة عمري

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة الخامسة في سلسلة نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع مدافع الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق شريف عبد الفضيل.

ما قصة مفاوضات الزمالك؟

فكرة انضمامي للأهلي من الإسماعيلي كانت مرفوضة جدا من قبل جمهور الدراويش وهاجموا مجلس الإدارة لطلب الأهلي ضمي.

شقيقي تابع المفوضات مع الزمالك وتواجد في مقر النادي لتسع ساعات ولكنني لم أدخل مقر النادي نهائيا والإسماعيلي في ذلك الوقت كان رافض رحيلي للاهل.

ولكن الأهلي صمم على ضمي وأنا رغبتي كانت الأهلي، بالإضافة لأن عرض الأهلي كان 7 مليون و500 ألف جنيه نقدا مع انتقال أحمد صديق للإسماعيلي.

أما الزمالك فكان عرضه 5 مليون جنيه فقط وبالقسط، كل ذلك أجبر إدارة الإسماعيلي الموافقة على عرض الأهلي.

رغبتي كانت الأهلي بسبب حبي له وشعبية النادي في مصر وخارجها لأنه رقم واحد.

الأهلي لديه أسس ومبادئ وهذا لمسته فيه وعشت فيه والأهلي أيضا لا ينسى أبنائه ويساندهم بعد رحيلهم.

أسوأ موسم لك؟

الموسم الأخير لي قبل الاعتزال مع الإسماعيلي في 2015-2016.

مشاركاتي كانت قليلة وتعامل مجلس الإدارة مع اللاعبين المحسوبين على الإدارة القديمة لم يكن جيدا، ولم أكن أشارك في المران وتعرضنا لصعوبات كثيرة.

أسوأ مدرب دربك؟

باتريس نوفو مدرب الإسماعيلي كان يشركني لكنه كان غريبا ويشرك اللاعبين في غير أماكنهم ويعدل على ذلك في الشوط الثاني، أعتقد أنه لم جيدا أبدا.

هناك أيضا عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حينما درب الأهلي بشكل مؤقت بعد حسام البدري، كان يشركني لكن النواحي الفنية لديه كانت ضعيفة.

أقوى مهاجم واجهته؟

لاعب في منتخب النيجر لا أتذكر اسمه كان محترف في فرنسا، لكنه كان قويا جدا وجعل وائل جمعة يعاني كثيرا ضده مثلي.

أما في مصر فعمرو زكي وأحمد حسام "ميدو".

لاعب كان يغار منك؟

لم تكن غيرة أو "نفسنة" لكنه كان متضررا للعبي بشكل أساسي عليه وهو أحمد السيد ولكننا أصدقاء وعلاقتي به جيدة جدا.

أضعف فريق واجهته؟

زمالك دور الـ16 لكأس مصر في عام 2010 حينما فاز الأهلي 3-1.

الكل كان يتحدث عن أن الزمالك أقوى من الأهلي وسيفوز بأهداف كثيرة لكن في الملعب كان اللقاء سهلا للغاية والتعامل مع المنافس لم يكن صعبا.

مدرب اشتبكت معه من قبل؟

مانويل جوزيه.

كنا في جنوب إفريقيا وفي المران تدخلت بقوة على معتز إينو ووجدت جوزيه يغضب في وجهي وقلت له لا تحدثني بتلك الطريقة.

أخرجني من المران وقلت له لن أخرج وبعد ذلك ركلت مقاعد البدلاء بقوة.

جاء خلفي سريعا سيد عبد الحفيظ وتصالحت مع جوزيه في اليوم ذاته.

لكن في يوم المباراة أخرجني من الدقيقة 43 وتعادلنا 1-1.

تعلمت بالطبع مما حدث.

تحدي فزت به؟

مع عبد الواحد السيد بعدما سجلت فيه هدفي الشهير من ركلة حرة من منتصف الملعب كنا في معسكر لمنتخب مصر وقال لي كرر تلك التسديدة مجددا الآن لأنك سجلتها بالحظ.

كررنا الأمر وسددت الكرة من أكثر من مكان وسجلت أهدافا مجددا.

لاعب تعمدت ركله؟

أحمد علي حينما كان في الإسماعيلي وأنا في الأهلي.

وجدته يتعدى علي بالكوع فقلت له لا تلعب بمثل تلك الطريقة ولكنه كررها، انتظرت أول كرة مشتركة وتدخلت بقوة عليه وأخرجته خارج الملعب.

موقف آخر مع أحمد عبد الرؤوف كان في المصري وأنا في الإسماعيلي وكنا نلعب نصف نهائي كأس مصر وفزنا 2-0.

كان يلعب بقوة كأنه مدافع وتدخل علي بقوة وقلت له هل جُننت؟.

حدثت مشادة بعد ذلك وفي أكثر من مرة تعمدت ركله.

لاعب كان يضيع مجهودك في الملعب؟

أحمد فتحي.

كنت ألعب ظهير أيمن وهو جناح أو حينما كنت أقدم زيادة هجومية وهو يلعب في منتصف الملعب.

فتحي هذه طبيعته تمرر له الكرة وتركض سريعا ليمررها لك مجددا ولا يمررها لك.

كنت أقول له دائما "يا أخي زهقتنا من الكورة".

أكثر موقف صادم في مسيرتك؟

استبعادي من كأس القارات 2009.

حسن شحاتة كان يضمني دائما في التجمعات وفي التصفيات لكن في البطولات كنت أغيب ولا أعرف السبب.

استبعادي من كأس القارات أثر على مسيرتي كان سيجعلني في مكان أفضل.

"أنت خلّصت عليا" لمن قلتها؟

لفتحي مبروك، قلت له أنت أنهيت مسيرتي في الأهلي.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت ستصبح؟

أحب الرياضة ربما كنت أصبح ملاكم.

أو مهندس فأنا أحب التصميم الهندسي وأنا من صممت منزلي بنفسي.

أعتقد ربما كنت سأدخل كلية الهندسة كي أكون مهندس.

موقف لا تنساه من الجمهور؟

لحظة دخولي الأهلي لن أنساها أبدا، الجمهور استقبلني بأفضل شكل ممكن.

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