تقرير: سعر فيرنر ينخفض 10 ملايين يورو إذا لم يفز بالدوري الألماني

ينخفض سعر تيمو فيرنر مهاجم رد بل لايبزيج 10 ملايين يورو إذا لم يفز بالدوري الألماني هذا الموسم.

وأصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم قرارا باستئناف مسابقة الدوري بداية من 16 مايو.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن رغبة إنتر وليفربول في ضم فيرنر هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن بند رحيل فيرنر من فريقه الألماني ينخفض من 60 مليون إلى 50 مليون يورو إذا لم يفز ناديه بالدوري هذا العام.

ويحتل لايبزيج المركز الثالث حاليا في الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ووصل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى تنافس قوي من ليفربول لفريق إنتر لضم فيرنر.

ويعتبر فيرنر البديل الأمثل لفريق إنتر في حال رحيل لاوتارو مارتينيز الذي ارتبط اسمه الفترة الأخيرة ببرشلونة.

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