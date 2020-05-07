نبيه لـ حسام البدري: لا تصدق من يقول لك أنت مستمر لـ 2022

الخميس، 07 مايو 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

وجه أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر رسالة تحذير لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن مستقبله مع الفراعنة.

قال نبيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "أقول لـ حسام البدري لا تصدق من يقول لك أنت مستمر في منصبك لمونديال 2022".

وأوضح "بل النتائج هي من ستبقي الجهاز الفني الحالي، فإذا لم يفز على كينيا وجزر القمر وتوجو، سيكون الجهاز الفني مهددا، والعكس صحيح".

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وأشار "أرى أن قوام المنتخب سيتغير في الفترة القادمة، وفقا لمتغيرات المرحلة الحالية".

وواصل "لكن رسالتي لحسام البدري أن البناء لا يجب أن يكون من القوام الحالي للمنتخب".

وأتم "بل لابد من الالتفات لعناصر أخرى شابة مثل أكرم توفيق في خط الوسط رغم أن محمد النني يشارك ويؤدي بشكل جيد مع بشكتاش".

منتخب مصر تعادل في أول مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 مع كينيا وجرز القُمر.

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