أتالانتا يعلن تعافي حارسه من فيروس كورونا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي تعافي ماركو سبورتيللو حارس الفريق من فيروس كورونا.

ماركو سبورتييلو النادي : أتالانتا أتالانتا

وصار سبورتيللو أول لاعب في صفوف الفريق يصاب بـ فيروس كورونا في 20 مارس الماضي.

وأجرى الحارس فحوصات طبية وظهرت النتيجة إيجابية مرتين وسلبية مرة أخرى ليظل أكثر من شهر مصابا بالفيروس.

وقال النادي عبر بيان رسمي على موقعه "يعلن نادي أتالانتا أن لاعبه ماركو سبورتيللو، جاءت نتيجة فحصه سلبية مرتين خلال 48 ساعة".

وتابع "سيخضع اللاعب وفقا لبروتكول الصحة للاعبين المحترفين لفحوصات في الأيام المقبلة ومن ثم سيبدأ المشاركة في التدريبات الفردية".

وتعد مدينة بيرجامو الإيطالية أحد أكثر المدن الأوروبية تضررا من الفيروس.

سبورتيللو خاض مباراة الإياب أمام فالنسيا -مباراته الأولى في دوري الأبطال- وانتهت بفوز نيراتزوري بيرجامو بنتيجة 4-3 والتأهل التاريخي لربع نهائي دوري الأبطال.

وخاض سبورتيللو البالغ 27 عاما الموسم الجاري، 4 مباريات فقط تقلت خلالها شباكه 6 أهداف في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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