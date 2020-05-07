إنهاء الدرجة الثالثة الإيطالية بتحديد المتأهلين ودون هبوط

وافقت أندية الدرجة الثالثة الإيطالية على إنهاء موسم 2019-2020.

وأعلنت تأهل كل من مونزا وفيتشينزا وريجينا ومن المحتمل كاربي إلى الدرجة الثانية، مع إلغاء الهبوط.

رابطة "ليجا برو" الإيطالية اجتمعت وتأكدت من استحالة استيفاء الأندية البروتكول الصحي من أجل ضمان سلامة اللاعبين واستكمال المسابقات.

ومن المنتظر أن يوافق الاتحاد الإيطالي على قرار الرابطة.

لذلك أعلنت نهاية المسابقة بالمجموعات الثلاثة للدرجة الثالثة وإعلان تأهل متصدر ترتيب كل مجموعة للدرجة الثانية.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة بينما يخوض الفرق بين المركز الثاني والعاشر ملحق يضم 27 فريقا لتحديد المتأهل الرابع.

يتصدر مونزا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 61 نقطة بفارق 16 نقطة عن المركز الثاني، وفيتيشنزا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 61 نقطة بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني، وريجينا المجموعة الثالثة بفارق 9 نقاط عن الوصيف.

ولم يتأكد هوية الفريق الرابع المتأهل، إلا أنه قد يكون كاربي لأن استفاد من معدل النقاط ليتفوق على باري.

قال الرئيس فرانشيسكو جيريللي لـ Tuttomercatoweb ": "هذا أفضل اجتماع حضرته منذ أن كنت رئيسا لليجا برو".

وتابع "أؤكد الشعور الكبير بالمسؤولية والاحترام الذي رأيته. كانت جميع الأندية الـ 60 حاضرة في المؤتمر المرئي وكانت الحساسية هي العنصر الأكثر أهمية".

وأتم "كان هناك نقاش حول المتأهل الرابع، مع بعض الضغط لإقامة مباريات الملحق ولكن بعد المناقشة، صوتنا للتركيز على الجدارة الرياضية".

الجدير بالذكر أن مونزا مملوك لسيلفيو برلسكوني رئيس ميلان السابق وأدريانو جيالياني ويدربه كريستيان بروكي لاعب ومدرب ميلان السابق أيضا.

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