لايف في الجول - نادر السيد: الأندية غير الجماهيرية لا تضيف للعبة.. لا يوجد حارس مثل آخر

يرى نادر السيد أن الاستثمار في الأندية غير الجماهيرية غير مفيد ولا يضيف للعبة.

وحل نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق ضيفا على حساب FilGoal.com على موقع إنستجرام.

وقال نادر السيد: "لا أعتبر الأندية التي بدون جماهير تضيف للعبة، الكرة للجماهير، يجب أن يتجه المستثمرون للأندية الجماهيرية".

وأوضح "المستشار تركي آل الشيخ اتجه لنادي ألميريا في إسبانيا لديه جماهيره، وماجد سامي مع ليرس في بلجيكا نادي له جماهير وهكذا".

وشدد "من يرغب في الاستثمار يجب أن يتجه للأندية الجماهيرية، فصل الأندية الاجتماعية عن الكروية بداية الاستثمار".

وتابع "حتى لو ستنشئ ناديا خاصا لا تقم بذلك في الصحراء، قم بإنشائه في محافظة حتى يصبح لك قاعدة جماهيرية".

وأضاف نادر السيد "الاهتمام الجماهيري ليس من خلال الملعب فقط، قيمة الكرة من خلال الشوارع، المكانة التي أكرمني بها الله من خلال القاعدة الجماهيرية التي لعبت لها نادي الزمالك".

وأوضح "لا توجد مقارنة بين جماهير الزمالك وجماهير الأندية الأخرى سواء الاتحاد أو الأهلي أو المصري، أكن لها الاحترام والتقدير، لكنني نشأت في الزمالك".

وعن دور الأندية الأخرى قال: "لابد من فصل الأندية الاجتماعية عن الرياضية، لا يجدي اختيار مجلس إدارة الأندية الكبيرة في مصر بواسطة أعضاء جمعية عمومية لنادي اجتماعي، أن يكون النادي شاملا لكل شيء لا يجدي ذلك نفعا، لابد من الفصل لكي تتمكن من اتخاذ القرار ومراجعته ومناقشته وضبط الاقتصاد والقيمة المالية وكذلك الاستثمار.

وأضاف نادر "يجب أن يكون الأمر يكون تحت مظلة الدولة كذلك في القوانين وليس الإدارة. الأندية بالكامل تابعة للدولة، لكن هناك بعض التشابكات".

وأوضح "لابد من تعديل القوانين لكي يكون لديك اقتصادا واستثمارا قويا، يمكننا أن نصبح بريميرليج الشرق الأوسط، لديك أندية كبيرة وجماهير وإمكانيات لاعبين يمكن الاستثمار فيها".

حراس المرمى

وعن رأيه في حراسة المرمى حاليا قال: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ولا يؤدي بشكل جيد فقط لكنه يحافظ على ثبات مستواه".

وتابع "أرى أن ما شكل فارقا معه في الأهلي، وجود أفضل مدرب في مصر في الوقت الحالي طارق سليمان، تمكن في نقله من مرحلة لمرحلة أخرى مهمة في حياته".

وأضاف "أبو جبل صفاته الشخصية قوية جدا، لديه طموح في العودة للزمالك مرة أخرى في وجود جنش قبل الإصابة وعواد، ذلك تحد كبير جدا أحييه على قوة شخصيته وصفاته".

وواصل "ميزة مصر في الحقيقة أنها دوما لديها حارس جيد، لن أقول من فترة لكن من الثمانينيات دائما هناك حارس جيد".

وأوضح "مع حفظ الألقاب ثابت البطل وإكرامي وشوبير والمأمور ومرحلتي وعصام الحضري والشناوي وشريف إكرامي وعبد الواحد السيد لا أرغب في العد حتى لا أنسى أحدا".

وأتم تصريحاته "لا يوجد حارس مثل آخر، السؤال المعتاد الذي يحدث دوما بيني وبين أحمد ابني، لست مقتنعا بذلك، إنه جيل جديد يأخذ من المميزات السابقة ويضيف إليها في حياته بعد ذلك".

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