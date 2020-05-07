مدرب المنصورة لـ في الجول: لا أرد على اللاعبين بسبب الإحراج.. الإدارة لم تصرف مستحقاتنا

الخميس، 07 مايو 2020 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

قال ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة إنه محرج ولا يرد على لاعبي فريقه بسبب عدم معرفته بموعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأضاف في حديثه لـFilGoal.com "لا يوجد رد من مجلس الإدارة علينا ونحصل على وعود لا تنفذ حتى الآن ووصلنا لمنتصف شهر رمضان".

وأكمل "أنا محرج للغاية من اللاعبين على الإدارة صرف المستحقات سريعا للجهازالفني وللفريق".

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وتابع "وزارة الرياضة صرفت دعما للأندية لكننا لم نحصل على أي شيء رغم اجتهاد اللاعبين وتواجدهم في المربع الذهبي لمجموعة بحري وكان يجب مكافأتهم على اجتهادهم".

وتواصل FilGoal.com مع محمد صلاح المشرف العام على الكرة بنادي المنصورة الذي قال: "الجهاز الفني له مستحقات شهرين واللاعبون لهم شهر واحد فقط وسيحصلون عليه قريبا".

وأكمل "تواصلت مع رئيس النادي وأمين الصندوق وأكدا أن صرف المستحقات سيتم خلال الفترة المقبلة وقالا إن التأخر بسبب عدم وجود موارد وأيضا موظفين النادي وعمال النادي لهم مستحقاتهم مثل الفريق".

وأتم "دعم وزارة الرياضة كان 50 ألف جنيه ولن يفعل أي شيء، وقبل عيد الفطر سيحصل الكل على مستحقاته، نحن صرفنا مستحقات شهر مارس في وقت صرفت بعض الأندية نصف الشهر فقط".

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