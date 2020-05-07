لايف في الجول - نادر السيد: كأس القارات أثرت على مسيرتي.. لو عاد بي الزمن لفكرت قبل الانضمام للأهلي

يرى نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أن المشاركة في كأس القارات 1999 أثر بالسلب على مسيرته الاحترافية ولكنه يتحمل ذلك.

وحل نادر السيد ضيفا على FilGoal.com عبر إنستجرام للحديث عن مسيرته.

وقال نادر: "كأس القارات 99 كانت عاملا مؤثرا في مسيرتي، ضحيت وأتحمل تضحيتي، لو ركزت أكثر مع كلوب بروج كان من الممكن أن تختلف مسيرتي في الاحتراف".

وكشف "لو عاد بي الزمن لاخترت فترة الإعداد مع بروج بدلا من كأس القارات، كانت صدمة كبيرة، ضحيت بالنادي ثم لم أشارك، لم أفهم ما حدث".

وتابع نادر السيد "تجربتي في اليونان كانت جيدة لكن النادي أعلن إفلاسه سريعا كان التعاقد لعامين لكنه أفلس بعد عام وحيد".

وشدد "كنت أتدرب بشكل إضافي وأعمل كثيرا، في بلجيكا حينما كانت هناك بعض المشاكل مع النادي، كنت أتدرب في المنزل والنادي وبذلت مجهودا وتحملت ضغوطا كثيرة، لم يكن لدي هاجس عدم المشاركة يعني هبوط مستوايا".

وعن عودته للدوري المصري قال: "كنت في بلجيكا، والمنتخب هو هدفي وقتها، استشرت الجوهري وزوجتي وعدت من أوروبا للعب لنادي في المركز الـ13 جولدي، وتحديت نفسي وقلت إن تلك التجربة ستنجح".

وأوضح "كانت من أنجح التجارب في حياتي وأخذنا الفريق للمركز الخامس".

وأتم "الاحترافية في العقل وليس المكان، أدائي وتدريبات في بروج مثل جولدي بالضبط، واحترامي للمدرب هو ذاته، العقلية كانت ذاتها".

الأهلي ومنافسة الحضري

وبالحديث عن تجربته الأنجح قال نادر السيد: "الاتحاد السكندري، أما الأهلي فلم ألعب لذلك لا يمكن الحكم عليها كتجربة فنية".

وأضاف "احترم الأهلي ككيان وجماهير، لكن لم تكن هناك تجربة فنية من الأساس".

وكشف "حسبما علمت أن مانويل جوزيه أراد ضمي منذ كنت في الاتحاد، لكنني انضممت للمصري، كنت أستمتع جدا بالمباريات التي بها ضغوط جماهيرية كبيرة، وجوزيه كان يعرفني جيدا".

وتابع نادر "هدفي طوال مسيرتي في حياتي كان منتخب مصر، في المصري كانت لدي فرصة مع المنتخب، لكن الفرصة الأكبر كانت لعبد الواحد السيد وعصام الحضري، قلت إنني سأعزز موقفي بالانضمام للأهلي".

وعن سبب انضمام للأهلي أوضح "اللعب للأندية الكبيرة يكون لسببين، الأول تحقيق الشهرة، لكنني كنت سعيدا للغاية لما حققت مكانة كبيرة قبل الأهلي، العائد المادي في الأهلي كان أقل من المصري".

وأضاف "مع المصري كنت أحصل على 600 ألف والأهلي 500 ألف، الأهم كان الحفاظ على مكانتي وتعزيز موقفي، حلمي كان اللعب في كأس الأمم 2006 ولم يحدث لعدم انضمامي للأهلي والزمالك".

وكشف "علمت وقتها أن عبد الواحد السيد سيكون الحارس الأساسي، والجهاز الفني قال من الصعب جدا أن يكون نادر وعبد الواحد وعصام متواجدين في البطولة، صعب أن يكون الثلاثي رقم 1، مع كامل احترامي لعبد المنصف طبعا".

وتابع "قالوا إما نادر أو عصام الحضري، بطبيعة الحال وليس تقليلا مني أو من شأن أحد، طبيعي تم اختيار حارس الزمالك والأهلي وأي حارس آخر، وانضممت للأهلي وشرطي كان أن أصبح رقم 1".

وواصل حديثه عن الانضمام للأهلي "قيل لي إنني سأصبح رقم 1، لو علمت أن ما حدث سيحدث لفكرت ألف مرة، لذا أقول إنها تجربة لا تُقيم".

وشدد "انضمامي للأهلي كان للحفاظ على مكانتي مع المنتخب".

وتابع "لا يمكنني أن أطلب أو أتحدث عن عدم المشاركة، تحدثت مرة مع مانويل جوزيه قال لي إن التدريب مختلف، قلت له إنه أخبرني بأنني سألعب خلال أسبوع، مكانتي أكبر من أن أطلب المشاركة هو يعلم كل شيء جيدا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن منافسة الحضري "حينما أتحدث عن الحضري كإنسان والحضري كحارس مرمى، كإنسان له كل الاحترام والتقدير أقابله أحيانا وأسرته لأننا نسكن قريبا من بعضنا البعض، لكنني أتحدث هنا عن الحضري الحارس، عصام نفسه صرح قال إنه لا صديق ولا حبيب له وأقطع رقبة من ينافسني، فلن أزيد عليه تلك هي طبيعته، ومدربوه قالوا إن لديه مشكلة ويتشاجر لو لم يشارك، وفي نفس الوقت لا يمكنني أن أثير مشاكل لابد أن أحترم الكيان الموجود به".

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